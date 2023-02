Natalie Portman es la elegida: ella se convertirá en la nueva Thor. | Fuente: AFP

Natalie Portman está lista para convertirse en una superheroína de Marvel en la cinta "Thor: Love and Thunder". Si bien la trama se mantiene en secreto, los últimos rumores apuntan a que la película incluiría una historia sobre el cáncer de mama de Jane Foster, su personaje. Una posibilidad que intriga a la actriz.

"Es muy raro que este tipo de películas de entretenimiento reflejen problemas serios de la vida real", dijo al portal Variety. "Realmente no sé nada al respecto. No he visto nada, pero he escuchado los mismos rumores que ustedes y es emocionante pensar en ello", señaló.

Natalie Portman repetirá su papel en el Universo Cinematográfico Marvel, pero con un gira: su personaje Jane Foster se convertirá en Thor. El director Taika Waititi fue quien dejó caer que la cinta podría incluir la trama del cáncer, que sí aparece en los cómics.

"Creo que es una parte realmente poderosa de los cómics. Es realmente genial que ella esté luchando contra eso y haya dos batallas en curso. Personalmente, me encanta esa historia", dijo el cineasta. "Pero aún queda por ver si acaba en la película".

Parte del elenco de 'Thor: Love and Thunder' que se estrenará en el 2021. | Fuente: AFP

CHICAS AL MANDO

Mientras tanto, Natalie Portman alabó el trabajo de Brie Larson en el filme "Capitana Marvel". "Me inspiró su entrenamiento. Es increíble lo que fue capaz de hacer", destacó sobre su compañera.

La creación de estos futuros éxitos de taquilla es para la actriz una oportunidad para hacer que el mundo de Marvel esté menos dominado por los hombres. "Es bastante impresionante y estoy agradecida de estar cerca de alguien inspirador como ella", añadió sobre Larson. Portman espera que puedan pasar más tiempo juntas en el futuro, específicamente en el rodaje de la secuela de "Capitana Marvel" o de "Thor: Love and Thunder".

"Me encanta la historia cruzada de todas las películas. Esa es una de las razones por las que se vuelve tan poderoso: todos los secundarios que has visto en cada cinta, luego los ves como principales. Así que realmente te relacionas con todos los personajes en profundidad", señaló.

La nueva cinta de Marvel sobre Thor, donde también aparecerán Chris Hemsworth y Tessa Thompson, llegará a los cines en noviembre del 2021. (Europa Press)

