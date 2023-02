Natalie Portman asume la responsabilidad de convertirse en la primera Thor femenina del cine. | Fuente: AFP

El futuro de Marvel es femenino. Esto se hizo evidente en la presentación de sus nuevas películas, para los próximos dos años, protagonizadas por superheroínas como Viuda Negra (Scarlett Johansson) y Capitana Marvel (Brie Larson). Pero hay uno que sonó con más fuerza: Thor en versión femenina con el rostro de Natalie Portman.

La actriz regresará al Universo Cinematográfico de Marvel Studios, donde hasta la fecha encarnó a la científica Jane Foster, en la cuarta entrega de la saga sobre Thor que llevará por título "Thor: Love and Thunder".

Natalie Portman apareció sobre el escenario de la Comic-Con 2019 San Diego (EE.UU.) y recibió el martillo de Thor entre los aplausos del público. Taika Waititi, director de la cinta, aseguró que "solo una persona" como ella podría interpretar al personaje de Thor en versión femenina y convertida en la diosa del trueno.

Chris Hemsworth, el actor que ha dado vida a Thor en las tres cintas anteriores de Marvel y más recientemente en "Avengers: Endgame", y Tessa Thompson acompañarán a la actriz en el reparto de "Thor: Love and Thunder", que se estrenará el 5 de noviembre de 2021.

Portman, ganadora del Óscar a mejor actriz por "El cisne negro" (2010), apareció en "Thor" (2011) y "Thor: Un mundo oscuro" (2013) con el rol de la cienífica Jane Foster. Mientras que Waititi ya se había puesto al mando de la tercera entrega del dios nórdico "Thor: Ragnarok" (2017).

Chris Hemsworth y Tessa Thompson acompañarán a Portman en 'Thor: Love and Thunder'. | Fuente: AFP

NUEVOS PROYECTOS

La nueva entrega de Thor formó parte del espectacular acto de la Comic-Con 2019 en el que Marvel develó sus planes para el futuro y en el que la compañía también aseguró que "Avengers: Endgame" (2019) se ha convertido oficialmente en la película más taquillera de la historia (sin tener en cuenta la inflación) al superar a "Avatar" (2009).

La película alcanzó los US$ 2.790,2 millones de recaudación en todo el mundo, una cifra con la que se impuso por los pelos a los US$ 2.789,7 millones del filme de James Cameron.

Entre los proyectos del estudio se incluyen futuras cintas como "The Eternals", con Angelina Jolie y Salma Hayek; una nueva "Blade" con Mahershala Ali, y a proyectos sobre "Fantastic Four" o "X-Men".

Sea cual sea el resultado, Marvel tiene claro que la diversidad es una de sus mejores apuestas: Scarlett Johansson liderará "Black Widow" y Brie Larson encabezará la secuela de "Capitana Marvel", "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" será su primera película con estrella asiática (Simu Liu), y Tessa Thompson reveló que su rol Valquiria de la saga sobre Thor es LGBTQ. (Con información de EFE)

Marvel presentó sus nuevos proyectos en cine y televisión, Angelina Jolie y Natalie Portman son parte de ellos. | Fuente: AFP

Te sugerimos leer