Mahershala Ali prefirió protagonizar 'Blade' a tener un papel secundario en 'The Batman'. | Fuente: 20th Century Fox

¿Marvel o DC Comics? Esa es una de las preguntas que más se hacen los fans de las historietas. Y si fueras actor, ¿en qué saga preferirías trabajar? Mahershala Ali se enfrentó a esa disyutiva pues le ofrecieron formar parte de "The Batman"; sin embargo, él prefirió protagonizar la nueva Blade. Marvel 1, DC 0.

Originalmente, el director Matt Reeves le pidió a Ali que fuese el fiel apoyo del Caballero Oscuro en la policía de Gotham; pero el oscarizado intérprete rechazó el papel porque ya había fichado por la casa rival, Marvel.

Un periodista de "Variety" reveló que el actor de "Moonlight" y "Green Book" estaba a bordo del 'reboot', protagonizado por Robert Pattinson; pero Marvel le ofreció ser Blade, el caminante diurno. Y, claro está, Mahershala Ali no dudó entre ser un superhéroe protagonista en lugar de un secundario. Por ese motivo, prefirió ingresar al Universo Cinematográfico de Marvel.

Todo indica que Jeffrey Wright se quedará con el rol del comisario Gordon en la cinta 'The Batman'. | Fuente: HBO

EL ELEGIDO

Finalmente, todo indica que Jeffrey Wright, conocido por "Westworld", se quedará con el rol del comisario Gordon en la cinta "The Batman". Esta elección va más en la línea de Gary Oldman y J. K. Simmons, quienes interpretaron a Gordon en las sagas de Christopher Nolan y Zack Snyder, respectivamente. Pese a ello, siempre quedará la pregunta de qué hubiera pasado si Mahershala Ali hubiera aceptado ser el comisario Gordon.

Junto con Wright, otro actor que podría sumarse a "The Batman" es Jonah Hill, quien está negociando su ingreso. El actor interpretaría a un emblemático villano, ya sea el Pingüino o Enigma. La cinta, con Robert Pattinson como Bruce Wayne, llegará a los cines en junio de 2021.

APOYO DE SNIPES

En tanto, Mahershala Ali le tomará la posta a Wesley Snipes, que interpretó al cazador de vampiros en tres cintas, en el reboot de "Blade". Snipes se mostró conforme y felicitó a Ali.

"Honor y respeto al maestro Stan [Lee]. También felicidades y salaam a Ali, un magnífico y talentoso artista cuyo trabajo estoy deseando ver y experimentar durante muchos años", comentó.

Se espera que Blade ─medio mortal, medio vampiro─ se incorpore para la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel. Entre los nuevos proyectos para el cine también destacan "Black Widow", la secuela de "Capitana Marvel" y "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings". (Con información de Europa Press)

