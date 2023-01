Marvel busca mayor diversidad en sus producciones. No solo con cintas protagonizadas por mujeres sino por incluir personajes LGBT. | Fuente: Marvel Studios

Poco a poco, las películas de Marvel están apostando por la diversidad: ya sea con protagonistas femeninas (Scarlett Johansson al frente de "Black Widow"), estrellas no caucásicas (con el actor chino-canadiense Simu Liu al frente de "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings") o que forman parte de la comunidad LGBT.

Es así que Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, confirmó la llegada del primer personaje transgénero a la gran pantalla. Durante una conversación en la Academia New York Film, el realizador discutió sobre el deseo de la productora de incluir una mayor representación LGBTIQ+ en sus películas.

En específico, un estudiante consultó si incluiría en sus próximas cintas a un personaje transgénero. "Sí, definitivamente sí. Muy pronto. En una película que estamos rodando ahora mismo", afirmó el productor de "Avengers: Endgame".

Si bien no soltó títulos, tanto "Black Widow" como "Eternals" se encuentran en desarrollo y están previstas a estrenarse este año. Previamente, confirmó que la segunda cinta contará con el primer personaje de Marvel abiertamente homosexual en un papel principal.

MAYOR REPRESENTACIÓN

Cuando se estrenó "Avengers: Endgame", hubo críticas ya que apareció un hombre gay ─interpretado por el mismo director, Joe Russo─ en duelo tras las consecuencias del chasquido de Thanos. Un personaje irrelevante

para la trama cuando los fans esperaban más.

Desde entonces, Kevin Feige ha asegurado a los seguidores que en la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel, habrá una apropiada representación de la comunidad LGBTIQ.

UNA HISTORIA LGBT EN "THOR"

En la Comic Con 2019, durante la presentación de los futuros títulos de la productora, la actriz Tessa Thompson, quien interpreta a Valquiria, también confirmó la orientación sexual de su personaje. "Para empezar, como nuevo rey [de Asgard] ella necesita encontrar a su reina, así que eso será lo primero en su agenda. Ella tiene algunas ideas. Los mantendré informado", comentó la artista. Como se recuerda, al final de "Avengers: Endgame" Thor (Chris Hemsworth) le entrega el liderazgo de Nuevo Asgard a Valquiria.

Más adelante, Kevin Feige, habló sobre una posible historia de amor lésbica en "Thor: Love and Thunder". "El impacto que tenga en la trama queda por verse con el nivel de representación que se verá en nuestras películas, no solo en Thor 4", indicó.

