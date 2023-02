James Gunn no solo es parte de Marvel, sino también de la casa DC. | Fuente: Marvel

James Gunn tuvo su debut en el Universo Cinematográfico de Marvel en 2014 con "Guardianes de la Galaxia", la cual fue bien recibida por la prensa especializada (92% en Rotten Tomatoes). Para 2023 está prevista que sea estrenada la tercera cinta de los superhéroes de la 'Casa de las ideas'.

Este miércoles, James Gunn respondió a diversas preguntas de sus seguidores vía stories en Instagram. En la citada red social, el cineasta estadounidense fue consultado si es que estaría dispuesto a dirigir una cuarta parte luego del lanzamiento de "Guardianes de la Galaxia 3".

"Ahora, mi plan es que la tercera sea el fin. La única razón por la que no aseguro es que ha habido casos en que los cineastas lo hacen seguido y luego regresan a lo que dijeron. Pero sí, "Guardianes de la Galaxia 3" es casi seguro el final del camino para mí, aún más para este grupo", indicó James Gunn.

James Gunn, repartido entre Marvel y DC

Esta fue la respuesta de James Gunn vía Instagram. | Fuente: @jamesgunn

Hay que tener en cuenta que el director, actualmente, se encuentra en plenas filmaciones de la serie "Peacemaker", la cual será estrenada en el primer trimestre del año 2022 vía HBO Max.

Además, dirigió "The Suicide Squad" de la casa DC, la cual se verá este 6 de agosto a nivel mundial. Es más, incluso respondió sobre algún otro proyecto de dicha propiedad que le gustaría tomar en el futuro a mediano plazo.

"No necesariamente querían que haga una nueva película de Superman. Me ofrecieron cualquier cosa, incluido Superman. Elegí "The Suicide Squad" porque me daba más libertad creativa. Hay otra propiedad de DC que amo. Dos, realidad", añadió.

Por último, afirmó que "Guardianes de la Galaxia 3" estará situada después de "Thor: Love and Thunder". ¿Con qué nos sorprenderá luego de tener a personajes como Drax, Star Lord y Gamora?

