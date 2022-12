'Eternos' formará parte de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). | Fuente: AFP

“Eternos” es el nuevo título de la película, luego de que no se decidiera seguir con el inicial (“Los Eternos”). Además de este cambio, Marvel Studios no ha brindado información adicional sobre una de sus futuras producciones que forjará el camino de sus historias tras “Avengers: Endgame”.

Por su parte, la directora Chloe Zhao ha compartido algunas de sus pasiones y motivaciones para plasmar las historietas de Jack Kirby en la pantalla grande. En una entrevista con The Hollywood Reporter, aseguró que la trama de la cinta estaría muy influenciada por referencias japonesas.

“Tengo unas fuertes y profundas raíces en el manga. Puse algo de eso en 'Eternos'. Y estoy deseando sacar más de ese matrimonio entre Oriente y Occidente”, explicó Zhao. “¿Cómo de lejos y de grande podemos ir después de ‘Avengers: Endgame’? Porque no estoy haciendo esta película solo como directora. Estoy haciendo la película como fan”.

EL PRIMER SUPERHÉROE HOMOSEXUAL

La importancia de “Eternos” también radica en la introducción de un superhéroe homosexual, Ikaris, quien será interpretado por Richard Madden (“Game of Thrones”). Así es como se mostrará la primera relación LGTBQ+ en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), un escenario normado bajo la heterosexualidad por más de una década.

“(Una relación LGTBQ+) siempre fue inherente a la historia y la base de los diferentes tipos de Eternos”, considera Kevin Feige, presidente de Marvel Studios. “Creo que está extremadamente bien hecho, y estoy deseando que ese nivel de inclusión sea menos un tema candente en nuestras películas futuras”.

“Quería reflejar el mundo en el que vivimos. Pero también quería juntar a un reparto que se sienta como un grupo de marginados. No quería a los populares. Quería no acabases la película pensando, ‘Esa persona es de esta etnia, esa persona es de esa nacionalidad’. No. Quiero que te vayas pensando, ‘Es una familia’. Que no pienses en lo que representan. Que les veas como individuos”, explica Chloe Zhao, directora de “Eternos”.

El elenco de la próxima película de Marvel está conformado por Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden, Kit Harington, Kumail Nanjiani y Gemma Chan.

