“Eternals”: Marvel lanza el primer teaser tráiler oficial de la cinta protagonizada por Angelina Jolie y Salma Hayek

“Eternals” está basada en los cómics escritos por Jack Kirby y es protagonizada por un grupo de seres con poderes cósmicos, con inmortalidad, que sirven de guardianes de la humanidad. | Fuente: Marvel Studios

Después del retraso de su estreno (planeado inicialmente para noviembre de 2020), Marvel lanzó el primer teaser tráiler oficial de “Eternals”, la nueva apuesta de Marvel Studios, dirigida por Chloé Zhao, ganadora a un Oscar por Mejor Dirección en la más reciente gala de los premios de la Academia.

“A lo largo de los años nunca hemos interferido, hasta ahora”, se escucha en el teaser, una frase que da la bienvenida al nuevo grupo de superhéroes del Universo Marvel, que se ha ido ampliando (y que seguirá en expansión) con el paso de los años. La frase se une a la historia de esta nueva franquicia: este grupo de superhéroes inmortales llegaron a la Tierra a los inicios de la humanidad y han modelado su historia, pero sin interferir demasiado, hasta ahora que, tras los acontecimientos de “Avengers: Endgame”, una tragedia los hará enfrentar a los enemigos máximos de la humanidad: los Desviantes.

“Eternals” está basada en los cómics escritos por Jack Kirby y es protagonizada por un grupo de seres con poderes cósmicos, con inmortalidad, que sirven de guardianes de la humanidad.

La cinta está protagonizada por Angelina Jolie (Thena), Brian Tyree Henry (Phatos), Don Lee (Gilgamesh), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Lia McHugh (Sprite), Richard Madden (Ikaris), Salma Hayek (Ajak) y Kit Harington (Black Knight), entre otros. Un cast de lujo para una esperada cinta.

Esta película estrenará en noviembre de 2021, después del estreno de “Black Widow”, que llegará en junio, y “Shang-Chi y la leyenda de los Diez anillos”, en setiembre. Después del estreno de “Eternals”, llegará “Spider-Man: No Way Home”, la tercera cinta protagonizada por Tom Holland, en diciembre.

PRÓXIMOS ESTRENOS

Estas son las fechas de estreno de las cintas de Marvel para los próximos años.

“Black Widow” llega en julio de 2021

“Shang- Chi y la leyenda de los diez anillos” se estrena en setiembre de 2021

“Eternals” llega en noviembre de 2021

“Spider-Man: No Way Home” se estrena en diciembre de 2021

Para el 2022, Marvel apuesta por cuatro estrenos: en marzo, la secuela de la cinta protagonizada por Benedict Cumberbatch, “Doctor Strange y el multiverso de la locura”; en mayo, “Thor: Love & Thunder” protagonizada por Chris Hemsworth y Natalie Portman; en julio, “Black Panther: Wakanda Forever”, la secuela de la cinta protagonizada por Chadwick Boseman; y, en noviembre “The Marvels”, la secuela de “Capitana Marvel”, protagonizada por Brie Larson.

En el 2023, Marvel apuesta por tres estrenos más: en febrero, “Ant-Man & the Wasp: Quantunmania”, la secuela de la cinta protagonizada por Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas y Michelle Pfeiffer; en mayo de ese año llegaría “Guardianes de la Galaxia vol. 3”, que traerá de regreso al equipo de superhéroes espaciales tras los eventos que vimos en “Avengers: Endgame”. Finalmente, y sin fecha de estreno, llegaría “Los cuatro fantásticos”, una de las cintas más esperadas por los fanáticos de Marvel.

