El 2020 fue un año sin novedades desde el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés). Pero este año, la franquicia promete estrenos televisivos, el más próximo de ellos la miniserie “WandaVision”. Sin embargo, sus cintas no están corriendo una suerte similar.

Es el caso de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, la película protagonizada por Benedict Cumberbatch, cuyo rodaje entró en pausa debido al confinamiento que decretó el Reino Unido frente al rebrote de contagios de la COVID-19.

Así lo confirmó Elizabeth Olsen durante una entrevista con el programa conducido por Jimmy Kimmel. La actriz que encarna a Wanda Maximoff (‘Scarlet Witch’) en la segunda entrega del Hechicero Supremo, detalló cómo es la situación en el país británico.

“Dado que los hospitales están abrumados aquí, no podemos volver a trabajar hasta que se calme”, aseguró. “(Estoy) pasando el rato a salvo aquí, y realmente estoy agradecida de poder estar trabajando. Disney me ha mantenido ocupada durante la cuarentena”, agregó.

LO NUEVO DE MARVEL

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” será dirigida por Sam Raimi, responsable de las antiguas cintas de “Spider-Man”. La secuela retomará la historia de Stephen Strange, así como la trama del personaje interpretado por Elizabeth Olsen tras los hechos de “WandaVision”.

Aunque Marvel Studios todavía no se ha pronunciado sobre el estado de la filmación de esta película, su estreno está previsto para el 2022. Mientras tanto, la franquicia continuará estrenando proyectos bajo la plataforma de Disney+.

Entre ellas, destaca “WandaVision” el próximo 15 de enero. Entre los lanzamientos de este año, también destacan producciones como “The Falcon and the Winder Soldier”, “Loki”, “What if…” y “Ms. Marvel”.

