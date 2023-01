'Deadpool 3' será la primera cinta con clasificación R en el Universo Cinematográfico de Marvel. | Fuente: Disney

“Deadpool 3” será parte del UCM, así lo confirmó el presidente de Marvel Studios tras los previos reportes sobre el inicio de su desarrollo. Aunque no se tenía claro si formaría parte del mundo de los Avengers, Kevin Feige dejó claro que será la primera película de clasificación R en su catálogo.

En conversación con Collider, el productor estadounidense respondió a las interrogantes que han rodeado al antihéroe desde finales del 2020: ¿realmente pertenecerá al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM)? Según reveló, los fanáticos ya pueden pensar en Ryan Reynolds como parte de la saga cinematográfica.

“Será categoría R y en este momento ya estamos trabajando en un guion y Ryan está supervisando un guion ahora”, contó Kevin Feige al portal sobre la tercera entrega que continuará la historia de Deadpool y lo introducirá a dicho universo heroico del cine. “No será filmada este año, Ryan es un actor muy ocupado y exitoso”.

Con la confirmación de que “Deadpool 3” será clasificación R, Marvel Studios tendrá la primera producción de este tipo en toda su historia. Como se recuerda, todas las películas del UCM están dirigidas para el público en general y solo se muestra una violencia fantasiosa, mas no gráfica como en las cintas de Reynolds.

FUTUROS PROYECTOS DE MARVEL

Si bien el gran regreso de Ryan Reynolds se encuentra en una etapa muy temprana para discutir su trama o fichajes para el rodaje, afirma que llegará en algún momento. “Tenemos un número de cosas que ya hemos anunciado y que tenemos hacer, pero estamos entusiasmados de comenzar con ‘Deadpool 3’”, dijo Feige.

Para el 2021, Marvel Studios planea estrenar en cines “Black Widow” después de su retraso por la pandemia, y espera por el lanzamiento de sus series originales (“WandaVision”, “Loki”, “Falcon and The Winter Soldier”, etc) en la plataforma Disney+.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“Aura” es una novela corta de género fantástico. La historia sucede en una casona vetusta habitada por la bella protagonista que vive encerrada en la misma ¿por qué? Partiendo del realismo y evolucionando a lo fantástico, encontraremos la respuesta a la interrogante.

Te sugerimos leer