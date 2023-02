Charlie Cox no participará en la próxima película protagonizada por Tom Holland. | Fuente: Netflix

Charlie Cox puso fin a los rumores sobre su participación en la nueva película de "Spider-Man". El protagonista de "Daredevil" aseguró que no actuará en la próxima producción a cargo de Marvel Studios, pero no descartó que el personaje podría ser incluido con la presentación de otro actor.

En conversación de Comicbook, el intérprete de Matt Murdock en la serie de Netflix rechazó estar relacionado a la tercera cinta protagonizada por Tom Holland. Desde que el buen vecino Spider-Man fue separado del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), han crecido los rumores en torno a la producción.

“No había escuchado los rumores, pero ciertamente no es mi ‘Daredevil’. No estoy involucrado en eso”, reveló Charlie Cox sobre el rodaje de "Spider-Man 3". “Si eso es cierto, no es conmigo. Es con otro actor”, agregó.

'Daredevil', protagonizada por Charlie Cox, solo tuvo tres temporadas en Netflix. | Fuente: Netflix

Cabe recordar que Cox dejó su personaje cuando la serie "Daredevil" fue cancelada por Netflix, al igual que las otras producciones centradas en el mismo universo como “Jessica Jones”, “Luke Cage”, “Iron Fist” y “The Defenders”. Desde entonces, no se ha planteado una forma de regresar estos héroes a la pantalla.

Sobre la posibilidad de ingresar a Marvel Studios, el actor estaría encantado de volver a ponerse los cuernos del Diablo de Hell’s Kitchen. Sin embargo, niega haber sido invitado para participar en algún proyecto vinculado al UCM, al contrario de lo que se especulaba entre los fanáticos.

“Lo pasé muy bien. Estoy agradecido de haber interpretado el personaje durante todo el tiempo que pude. Por supuesto, estaría encantado de seguir adelante. Me encantaría participar”, agregó Charlie Cox, quien dio vida a Daredevil tanto en su serie en solitario como para el crossover “The Defenders”.

'The Defenders' reunió a Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist en una misma aventura. | Fuente: Netflix

Pese a que las series del servicio streaming se estrenaban bajo la patente de Marvel, él asegura que habían cosas que no se podían concretar por asuntos legales. “Como fanático de las películas de Marvel, me encantaron las pequeñas cosas en las que aparecen aquí y allá, pero debido a que estábamos en Netflix, no pudimos hacer tanto por razones legales, no sé por qué”, contó.

En caso alguna vez suceda la unificación total de las películas y series basadas en los cómics, Charlie Cox tiene algunas ideas de cómo él o su compañera Krysten Ritter podrían aparecer en la pantalla grande como parte del UCM.

“Me encanta la idea de que Jessica y Matt aparezcan en el fondo o que Matt sea un abogado que asesora a Peter Parker. Eso sería realmente genial”, expresó a Comicbook.

