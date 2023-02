Thanos, Red Skull y Hela son algunos de los villanos que se enfrentaron a los superhéroes de los Avengers. | Fuente: Marvel Studios

Marvel no solo se centra en el bando de los buenos, conocidos como los valientes superhéroes. Entre los antagonistas, veremos una gran variedad de villanos que están repletos de matices, y no pueden ser simplemente encasillados en seres malévolos. Sin duda, Thanos y Loki poseen estas características.

Por otro lado, están los que realmente sí gozan hacer el mal, porque este mismo reina dentro de ellos: ya sea Hela, con el objetivo de liderar Asgard por la fuerza, o Red Skull, un respetado científico que se obsesionó con el suero del Súper Soldado.

Nunca faltará un aficionado de los poderosos enemigos. Por ello, repasamos los villanos más notables en las películas basadas en los cómics. ¿No recuerdas haber visto alguna? Antes de revisar esta nota, te recomendamos una lista de cintas infalibles para empezar en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

ERIK KILLMONGER

Se trata del villano en “Black Panther”, pese a que sus razones para enfrentarse a T’Challa no son exageradas. En la película, el padre de Erik fue asesinado por el rey T'Chaka, padre de Black Panther, debido a que intentó matar a Zuri. Por ello, Killmonger buscará venganza contra su familia noble y la nación que arruinaron su vida.

MYSTERIO

Se trata del icónico villano de Spider-Man, quien recientemente se enfrentó a él en “Spider-Man: Far From Home”. Inicialmente, se presenta como un aliado, pero más adelante revela sus verdaderos motivos. En realidad, la creación de este personaje se origina, en parte, por el ego de Tony Stark, quien ya había muerto para dicha película.

DORMAMMU

El gobernador de la Dimensión Oscura, donde Doctor Strange lo convencerá de no devorar la Tierra. El poder de este ser místico no se puede cuantificar, ya que es infinito y carece de control. Dormammu buscará destruir a todo aquello que se le interponga, pero no lo logrará gracias al ingenio de Stephen Strange. Desde entonces, no se volverá a ver en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

HELA

También conocida como la Diosa de la Muerte, ella es la hermana de Thor y Loki. En la película “Thor: Ragnarok”, será presentada como heredera legítima al trono de Asgard y enemiga del superhéroe. Pese a ser hija de Odin, conserva mucha oscuridad y odio dentro de sí, y será parte de los antagonistas más poderosos en el UCM.

EGO

Posiblemente, uno de los personajes más odiados en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Ego es el padre de Starlord, y aparecerá por primera vez en “Guardianes de la Galaxia Vol. 2”, para recuperar la relación con su hijo, sin embargo, era solo una trampa. Esta entidad cósmica completamente narcisista solo intentará cubrir la galaxia con su ADN.

NEBULA

La villana de “Guardianes de la Galaxia Vol. 1” se convertirá en uno de los personajes más queridos del UCM. Inició como la malvada hermana de Gamora, quien buscará asesinarla para cumplir con las órdenes de su padre, Thanos. Sin embargo, en las siguientes películas de Marvel veremos cómo fue torturada y carecía de amor en su vida.

RED SKULL

Johann Schmidt es un exmiembro de HYDRA, y simplemente tiene intenciones malévolas sobre el control mundial. En “Capitán América: El Primer Vengador”, veremos que fue cercano a Aldof Hitler, pero se distanció del Tercer Reich para seguir adelante con sus propios planes, e incluso, realizará pruebas en sí mismo con el suero de Súper Soldado.

ULTRON

Como si Tony Stark no hubiese tropezado más de una vez a causa de su ego, Ultron fue otro de sus grandes errores. El famoso Iron Man desarrolló una inteligencia artificial con conocimientos obtenidos en la red y la lógica de Stark. Finalmente, este ser tecnológico se encomendará la tarea de destruir la Tierra para poder salvarla. “Avengers: Age of Ultron” será una antesala para el conflicto en “Capitán América: Civil War”.

LOKI

Puede que el Dios de la travesura sea el villano que más ha encantado a los fanáticos de Marvel. Loki es impredecible, sarcástico y con un gran sentido del humor, esto último gracias a la inigualable actuación de Tom Hiddleston. Este personaje dio un toque especial a las cintas centradas en Thor, y también ha hecho llorar a sus fans más de una vez con sus engaños.

THANOS

El final en la lista y el más temible en el UCM. A lo largo de las películas, los Avengers siempre temían la aparición de Thanos, el Titán Loco, quien busca obtener el poder de las Gemas del poder. Buscará destruir a la mitad del universo para que exista un balance perfecto para la sobrevivencia, y sus motivaciones abrirán un debate entre los aficionados de Marvel.

