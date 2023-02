Doctor Strange in The Multiverse of Madness | Fuente: Twitter

Durante la “Comic-Con 2019”, el Universo Cinematográfico de Marvel anunció sus próximas 11 películas y series, que serán estrenadas entre el 2020 y 2021. Entre ellas se encuentra “Doctor Strange in The Multiverse of Madness”, filme que llegará a la pantalla grande el próximo 7 de mayo del 2021.

Protagonizada por Elizabeth Olsen y Benedict Clumberbatch —quien interpreta al Hechicero Supremo—, contará con sucesos que estarán vinculados a los narrados en la serie “WandaVision”, otra de las anunciadas este sábado durante el evento.

Se sabe hasta el momento, además, que la Bruja Escarlata tendrá un rol crucial en esta entrega y que, debido a su proximidad con la otra serie anunciada por Marvel “What if”, podría sorprendernos con viajes entre dimensiones.

Hasta el momento, sabemos que “What if” será la primera serie animada de Marvel Studios, y que tendrá la voz de Jeffrey Wright como “The Watcher”. Podrás empezar a verla solo por Disney+ a partir del verano del 2021.

