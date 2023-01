Charlize Theron, quien estrena con Netflix la cinta 'La vieja guardia', revela si Marvel ha intentado ficharla. | Fuente: Netflix

El Universo Cinematográfico de Marvel ha contado con grandes celebridades de Hollywood como Scarlett Johansson y Robert Downey Jr. en sus filas. Mientras se prepara para ingresar a su Fase 4, son muchos los nombres que suenan para unirse a la franquicia. Uno de los rumores apuntaba a que Charlize Theron, quien acaba de estrenar una película con Netflix, sería uno de los nuevos fichajes.

No obstante, la misma actriz lo ha desmentido: "Lo juro por Dios. Nunca me dijeron nada. No, no estoy mintiendo. Pero está bien. ¿Sabes que? Estoy creando mi propio camino. Estoy creando mis propias oportunidades. Está bien", contestó la intérprete cuando Variety le preguntó por el tema.

Aunque por el momento no ha recibido ninguna oferta de Marvel, su último trabajo es una cinta basada en un cómic. "La vieja guardia", dirigida por Gina Prince-Bythewood, se estrenó en Netflix este 10 de julio.

"Leí como cuatro páginas del guion y dije: 'Vaya, esto es realmente interesante'", apuntó Charlize Theron sobre su nuevo proyecto. "Había algo en la novela gráfica que me hizo sentir que estábamos buscando activamente algo en el mundo de la ciencia ficción, pero obviamente algo que se parecía a lo que nos gusta. Tierra, cosas reales, emotivas. Y la historia tenía una verdadera trama emocional", adelantó.

En el filme, ella interpreta a Andy quien lidera un grupo secreto de mercenarios incapaces de morir. Hace siglos juraron proteger a la humanidad pero, en el tecnológico siglo XXI, resulta cada vez más difícil mantenerse ocultos. Llegó el momento en el que deberán de enfrentarse contra quienes buscan replicar y monetizar su extraordinario poder.

NO SON LOS TÍPICOS SUPERHÉROES

RPP Noticias conversó con dos de los actores de "La vieja guardia": Chiwetel Ejiofor, recordado por la cinta de Marvel "Doctor Strange", y Harry Melling, el popular Dudley de la saga "Harry Potter".

"No es tu historia convencional de superhéroes", subrayó Melling a quien le interesó la dinámica complicada del equipo del título: sí son mercenarios, pero cumplen misiones a favor de la humanidad. Además, está el tema de su poder: la inmortalidad les resulta más una pesada carga que una alegría.

"En la mayoría de los casos, los superhéroes celebran ese aspecto de ellos mismos, disfrutan lo que los hace súper. Mientras que los de la Vieja Guardia lo que los hace diferentes -su inmortalidad. les causa angustia y dificultades. Eso es algo único y especial de estos personajes y la manera como se cuenta esta historia", consideró Ejiofor quien fue nominado al Oscar por "12 años de esclavitud". (Con información de Europa Press)

Te sugerimos leer