Chadwick Boseman, fallecido a los 43 años, tenía varios rodajes pendientes. | Fuente: EFE

La muerte del actor Chadwick Boseman, a los 43 años por cáncer de colon, conmocionó a Hollywood y al mundo del entretenimiento, quienes perdieron a uno de los actores más queridos por la comunidad afroamericana.

El intérprete, que mantuvo en privado su enfermedad, tenía varios proyectos pendientes por rodar y estrenar.Marvel confirmó que filmaría una secuela de "Black Panther", durante una convención de Disney a la que Boseman no pudo acudir. Su rodaje estaba previsto para el próximo año.Asimismo, alrededor de dos semanas atrás, acababa de firmar un contrato con Universal Content Productions para producir una serie, después del reciente estreno de la cinta "Da 5 Bloods" para Netflix.Entre los proyectos finalizados que se estrenarán de manera póstuma figuran "Ma Rainey's Black Bottom", junto a Viola Davis, y la serie animada de Marvel "What If...?".

HOLLYWOOD DE LUTO

"Nuestros corazones están destrozados y nuestros pensamientos están con la familia de Chadwick Boseman. Su legado vivirá para siempre. Descanse en paz", publicó Marvel en sus perfiles oficiales.Boseman interpretó al superhéroe Pantera Negra en varios filmes del popular universo cinematográfico de Marvel: "Captain America: Civil War" (2016), "Black Panther" (2018), "Avengers: Infinity War" (2018) y "Avengers: Endgame" (2019), esta última la cinta más taquillera de la historia.Por su parte, la Academia de Hollywood, que entrega anualmente los Oscar, también dedicó unas palabras: "Una pérdida inconmensurable. Desde 'Black Panther' hasta 'Da 5 Bloods', Chadwick Boseman aportó fuerza y luz a la pantalla en todo momento".El cineasta Jordan Peele ("Us") fue uno de los primeros en reaccionar al calificar la muerte de "golpe aplastante". Le siguieron personalidades afroamericanas del cine como Viola Davis, Issa Rae, Octavia Spencer, Sterling K. Brown y Halle Berry, quien reflexionó: "Nunca sabes realmente por lo que están pasando las personas que te rodean, sé amable con ellas cada minuto que pasen juntos".También Chris Pratt, compañero de Chadwick Boseman en Marvel, se unió a las condolencias al recordar que era "una gran persona" con "inmensurable talento".Mark Ruffalo dijo que trabajar con el actor fue "el mayor honor" al descubrir una persona "humana y sincera". (EFE)

