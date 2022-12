Chadwick Boseman, protagonista de 'Black Panther', falleció este 28 de agosto a los 43 años. | Fuente: IMDB

El actor Chadwick Boseman, conocido por protagonizar "Black Panther", falleció este 28 de agosto a los 43 años luego de una dura lucha de cuatro años contra el cáncer de colon.

Así lo dio a conocer su representante a la agencia AP y, desde la cuenta de Twitter del intérprete, se confirmó la triste noticia con un comunicado.

Como se indica en dicho mensaje, Boseman fue diagnosticado con cáncer de colon en la fase tres en el 2016 y emprendió desde entonces una batalla contra esta enfermedad que, lamentablemente, avanzó hasta alcanzar la cuarta etapa.

El actor estadounidense filmó muchas de las cintas que se estrenaron en los últimos años mientras atravesaba por "innumerables cirugías y quimioterapia". Desde "Marshall" y "Ma Rainey's Black Bottom" hasta la aclamada "5 Bloods" de Spike Lee.

"Murió en su casa, con su esposa y su familia a su lado", señala el comunicado sobre los últimos días de quien en vida encarnó al Rey T'Challa en la famosa cinta de Marvel.

UNA CARRERA INTERRUMPIDA

Aunque Chadwick Boseman alcanzó un mayor renombre internacional con "Black Panther", tuvo oportunidad de darle vida al rey T'Challa en otras cintas del Universo Cinematográfico de Marvel, tales como "Capitán América: Civil War", "Avengers: Infinity War" y "Avengers: Endgame".

Nacido en Carolina del Sur (Estados Unidos), hijo de una enfermera y el dueño de una tapicería, Boseman llegó a estudiar dirección cinematográfica en la Universidad de Howard, en Washington DC. En el 2008, sin embargo, se mudó a Los Ángeles, donde empezó su carrera como actor.

La primera cinta en la que participó fue "The Express", dirigida por Gary Fleder, pero no fue hasta el 2013 que con la cinta "42" alcanzó su primer protagónico al encarnar al icónico beisbolista Jackie Robinson.

Un año después, tuvo la oportunidad de encarnar a la estrella de la música afroamericana James Brown en "Get on Up". El 2016, el año en que le diagnosticaron cáncer al colon, sería también su año más productivo, llegando a filmar cuatro cintas.

La última película en la que participó fue "5 Bloods" de Spike Lee y se esperaba que continuara con la segunda parte de "Black Panther".

