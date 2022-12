Estrellas de Hollywood le dedican unas palabras de adiós a Chadwick Boseman, quien falleció a causa de un cáncer de colon. | Fuente: IMDB

El mundo del cine se encuentra de luto luego de que Chadwick Boseman, protagonista de la película “Black Panther”, perdiera la vida a los 43 años a causa de un cáncer de colon con el que venía luchando desde hace cuatro años.

Mediante la cuenta de Twitter del actor, se dio a conocer que el intérprete del Rey T'Challa en la famosa cinta de Marvel padeció esta enfermedad desde el 2016, año en que se le diagnosticó este tipo de cáncer en fase tres.

La Academia de Hollywood lamentó este fallecimiento a través de un comunicado en el que recoge el legado de Boseman: “Una pérdida inconmensurable. Desde ‘Black Panther’ hasta ‘Da 5 Bloods’, Chadwick Boseman aportó fuerza y ​​luz a la pantalla, en todo momento”.

La actriz Kate Hudson, conocida por sus papeles en cintas como "How To Lose a Guy In Ten Days", "Almost Famous", entre otras, dedicó unas emotivas palabras de adiós a Boseman a través de sus redes sociales.

Desde su cuenta de Instagram, la actriz comentó: "Devastador. No tengo palabras, solo amor y lágrimas en este momento. Envío todo este amor a su familia y a todas las familias cinematográficas que tuvieron el placer de trabajar junto a este hermoso hombre. Descansa, mi amigo".

Asimismo, el actor chileno Pedro Pascal compartió una fotografía de Boseman en su Instagram, con un breve mensaje que revelaba su estado: "Sin palabras".

Por su lado, Jenna Ushkowitz, actriz de la recordada serie "Glee", tuvo una reacción similar desde su cuenta de Instagram, en la que dijo: "Descansa en paz. Poder y luz".

El actor Ryan Reynolds también se despidió de Chadwick Boseman. Quien encarna al disparatado mutante Deadpool, escribió desde su cuenta de Twitter: "Una pérdida tan brutal. Que en paz descanse, Chadwick".

El director de cine Matthew A. Cherry dedicó un emotivo mensaje a quien en vida participó en películas como "Marshall" y "5 Bloods".

El cineasta destacó la fortaleza de su colega desde su cuenta de Twitter. "Chadwick estaba realmente aquí filmando todas estas enormes películas de acción mientras luchaba contra el cáncer de colon en etapa 4. Hombre. Fuerte ni siquiera es la palabra", comentó.

Jorda Peele, actor y comediante estadounidense, fue sucinto pero contundente en su despedida: "Este es un golpe aplastante".

Y, por su parte, la actriz Melissa Fumero de series como "Gossip Girl" y "Brooklyn Nine-Nine", señaló en su perfil de Twitter: "Esto es tremendamente triste. Es uno de mis actores favoritos. Mucho amor a su familia y que descanse en paz".

Te sugerimos leer