La llegada de “Capitán América 4” se confirmó unas horas después de estrenarse el final de temporada de “The Falcon and The Winter Soldier”, protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan. Es así que se crearon más dudas sobre cómo calzaría una posible aparición de Chris Evans en su recordado papel como Steve Rogers.

Al parecer, el soldado original que llevo el escudo no estaría en los planes de Marvel Studios para la cuarta entrega de “Capitán América”. Se sabe su actual sucesor es Sam Wilson, pero el público esperaba que los viejos amigos pudieran reencontrarse después de la serie de Disney+ y, posiblemente, tener un enfrentamiento contra John Walker (Wyatt Russell). ¿Es mucho pedir?

Según un reciente reporte de Deadline, el actor Chris Evans sí volverá al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM)… aunque con un proyecto diferente. Es decir, aún no se tiene claro si se hará realidad su cameo en la próxima cinta protagonizada por Anthony Mackie.

La secuela “Capitán América 4” contará con Malcolm Spellman, creador de “The Falcon and The Winter Soldier”, a bordo de la producción y trabajará en conjunto con de los guionistas de dicha ficción televisiva. Fuentes no confirmadas del portal especializado indicaron que el regreso de Steve Rogers “va a ser algo separado”.

Chris Evans había descartado volver al UCM

Anteriormente, Chris Evans había respondido a las constantes especulaciones sobre su retorno al UCM y negó que esto vaya a suceder. Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, siempre ha preferido no dar demasiada información sobre los futuros proyectos, pero en el caso de la estrella estadounidense sí esclareció las dudas:

“Raramente respondo que no a nada, porque siempre me estoy sorprendiendo con la manera en qué se desarrollan las cosas, pero ese rumor [de Chris Evans], me parece que fue negado muy rápidamente por él mismo”, fueron las palabras del productor ante los rumores sobre un supuesto cameo o nueva película con el viejo Capitán América.

