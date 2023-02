La protagonista de 'Capitana Marvel' compartió sus impresiones a casi dos años del estreno de la cinta. | Fuente: Marvel Studios

“No era sobre mí, sino ella, la estrella y lo que significa”, menciona la famosa Brie Larson en su más reciente video para su canal oficial en YouTube. A casi dos años del estreno de “Capitana Marvel”, la ganadora del Oscar reflexiona sobre el impacto que tuvo el personaje de Marvel en el público.

En conversación con Tegan Nox, estrella de la WWE, la actriz estadounidense mantuvo una sesión de ejercicios acompañadas de preguntas por parte de la luchadora profesional, quien también se ha declarado una fanática de la superheroína. Así es como reveló lo que sintió al llevar la famosa estrella en el pecho y otros detalles detrás de la película.

“Lo que me emocionó más fue cómo diferentes tipos de personas responden a Carol (Danvers). Es como verte a ti mismo con la estrella”, confesó Larson durante la sesión de entrenamiento a la distancia. “Quería trabajar muy duro en crear un símbolo que la gente pueda tomar y vestir para sentirse poderosos”.

En ese sentido, Brie Larson también contó que entrenó lucha libre profesional y Judo para realizar las escenas de pelea en “Capitana Marvel”. Llevar la vestimenta por primera vez fue aún más emocionante, pero lo mantuvo en secreto hasta que fue anunciada oficialmente. Según cuenta, alrededor de 40 personas trabajaron en el atuendo de Carol Danvers.

EL MIEDO AL FRACASO

En el mismo video para YouTube, la estrella de Marvel Studios admitió haberse sentido muy cerca de fracasar en momentos de su carrera, debido a que es muy complicado alcanzar el éxito. Hasta la fecha, no puede creerlo y se muestra muy agradecida por estar allí, razón por la que siente que es un deber ser generosa con otros.

“Todo el tiempo (pensé en que no iba triunfar). No he escuchado a mucha gente hablar sobre la idea de tener un sueño, lo que hacemos es como ganar la lotería. Hacer lo que queremos es tan raro, incluso si lo deseas. La oportunidad tiene que encontrarte. Es muy aterrador (…) No fui a la universidad, porque sabía lo que quería hacer y me asustaba”, confesó Brie Larson.

Unas semanas atrás, la actriz de 31 años anunció haber iniciado su entrenamiento para “Capitana Marvel 2” con su propio gimnasio en casa frente a las dificultades por la pandemia. La próxima película de Marvel Studios está programa para estrenarse en julio del 2022.

