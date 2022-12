Desmienten haber desalojado a Angelina Jolie del rodaje de 'The Eternals' por peligro de bomba. | Fuente: Composición

Las autoridades regionales de Fuerteventura (Islas Canarias) y Sur Film, la productora que asiste a Disney en "Los eternos", desmintieron que se hubiera desalojado, a causa de una bomba no detonada, el set donde se rueda el filme protagonizado por Angelina Jolie. La alarma saltó después de que el periódico británico "The Sun" publicara que el reparto de la película, entre los que se encuentran Angelina Jolie y Richard Madden, tuvieran que ser desalojados tras hallar una bomba no detonada en el lugar donde se producía la filmación, en el sur de Fuerteventura, una de las islas del archipiélago español en el Atlántico. La noticia hablaba de que la bomba podía ser de la época en la que los nazis estuvieron en la isla durante la Segunda Guerra Mundial y relataban el momento del hallazgo como aterrador. El Cabildo (Gobierno regional) de Fuerteventura desmintió la información, aseguró que todo es falso y que "el rodaje continúa con total normalidad".

El consejero responsable de la Fuerteventura Film Comission, Andrés Briansó, lamentó, en su cuenta personal de Facebook, que "existan grupos que, junto a sus medios afines, altavoces de la mentira y el rencor, utilicen la calumnias y el falso rumor como arma contra los que consideran enemigos, sin dudar en poner en riesgo la riqueza que genera la posibilidad de diversificar la economía de la isla a través de este tipo de actividades". Desde la productora Sur Film también desmintieron la noticia. Aseguraron que la información publicada en Inglaterra es "falsa" e informaron de que el rodaje se está "produciendo en Fuerteventura, sin ningún problema, y con todas las posibilidades del medio". El periódico local La Provincia, en la edición de este miércoles, aseguró que el hallazgo fue de la cola de un cohete C-90 sin restos de explosivo y sin ningún tipo de peligro para las personas que se encontraban en el lugar. El rodaje de "Los eternos", una producción sobre el cómic de Marvel, cuyos personajes creados por Jack Kirby en 1976 son interpretados por Angelina Jolie, Kit Harington, Richard Madden y Salma Hayek, se inició el pasado 28 de octubre en Fuerteventura, donde el equipo permanecerá hasta mediados de noviembre. A Canarias llegó después de iniciarse el rodaje en Londres en septiembre y se espera que el filme llegue a los cines el 6 de noviembre de 2020. EFE

