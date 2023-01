El Universo Cinematográfico de Marvel es tan grande que más de un error se coló a pesar del filtro de revisión. | Fuente: Marvel Studios

La historia del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) no solo ha sido escenario de grandes éxitos, sino de los errores más notorios del cine de superhéroes. Ya sea porque no se planeó del todo o simplemente su complejidad ha generado que los tiempos y detalles no vayan de acuerdo con la premisa original.

¿Son lo suficientemente malos para apelar a su falta de continuidad? Eso depende únicamente del ojo del fanático, pero son imposibles de pasar por alto. Revisamos 5 errores de las películas de Marvel Studios.

STAN LEE EN “GUARDIANES DE LA GALAXIA 2”

Todos amamos los cameos de Stan Lee en los filmes de Marvel; sin embargo, hubo uno que provocó confusión entre los espectadores. En “Guardianes de la galaxia Vol. 2”, dirigida por James Gunn y estrenada en el 2017, aparece el genio de los cómics en una particular escena en el espacio.

Mientras es interrogado por los Vigilantes, habla sobre su época como repartidor de FedEx. Dicha aparición corresponde a “Capitán América: Civil War”, que se desarrolla dos años después a la película sobre los Guardianes. El error fue reconocido por su propio director.

¿ADAM WARLOCK?

La introducción de Adam Warlock era uno de los sucesos más esperados en el UCM, dando mucho que hablar en las teorías hacia la batalla contra Thanos. Nuevamente, una escena post-créditos de “Guardianes de la Galaxia Vol. 2” puso de cabeza a Marvel Studios, luego de mostrar una clara referencia: su capullo color dorado.

El cineasta James Gunn admitió estar decepcionado con este easter egg, debido a que anteriormente ya se había visto en “Thor: El mundo oscuro” cuando Thor y Lady Sif van al museo del Coleccionista. A pesar de que no era el mismo, se cuenta como una simple probada de que los fanáticos posiblemente nunca vean a Warlock en escena.

LA RÉPLICA DEL GUANTELETE DEL INFINITO

La llegada de Thanos también establecía contar una serie de detalles previos para su gran aparición en Marvel Studios. Eso llevaba a los creativos a pensar cómo ir dejando pistas sobre quién es este Titán Loco con el paso de las películas. “Thor”, con Chris Hemsworth, mostró el Guantelete del Infinito en la bóveda de Odín, en Asgard.

Sin embargo, más adelante se ve al villano probarse el artefacto sin estar en el mundo natal del Dios del Trueno… ¿Qué pasó? Un error de continuidad bastante obvio, pero que ­–al menos– fue solucionado con astucia bajo la mirada de Taika Waititi en “Thor: Ragnarok”, cuando Hela confirma que se trataba de una réplica (la que había sido la defensa de Marvel Studios ante las críticas).

FLASHBACK EN “SPIDER-MAN: HOMECOMING”

La primera cinta con Tom Holland mostró a Buitre, uno de los villanos más populares de los cómics. Una escena flashback muestra cómo el enemigo de Spider-Man se convierte en un ser malvado, cuando él y sus subordinados recogen chatarra que dejaron los Chitauri tras la Batalla de Nueva York en “Avengers”.

En referencia al tiempo se puede leer que dice “ocho años antes”, cuando “Spider-Man: Homecoming” se ubica cinco años después de la tan recordada lucha de los Avengers. Poco después, los hermanos Russo admitieron que se trataba de un error.

'Spider-Man: Homecoming' tuvo un error temporal en una escena flashback del Buitre. | Fuente: Marvel Studios

THOR Y SUS CEJAS RUBIAS

Aunque suene a una broma, las cejas rubias de Thor tampoco fueron una gran decisión de Marvel Studios. En 2011, cuando veíamos a Chris Hemsworth recién aventurarse en el papel con su cabellera rubia y atuendo de Dios del Trueno, no teníamos idea de cuánto veríamos cambiar su aspecto con el paso de los años.

Kevin Feige, el líder de Marvel Studios, dijo arrepentirse de que se le tiñeran las cejas al actor para interpretar a Thor. Desde “Thor: Ragnarok”, el protagonista empezó a lucir otros estilos como el cabello completamente corto; mientras que, en “Avengers: Endgame”, recuperó su melena larga, pero subió de peso.

