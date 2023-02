Tom Cruise, Joaquin Phoenix y Emily Blunt pudieron ser superhéroes de Marvel. | Fuente: AFP

Para más de uno, serían inimaginables las películas de Marvel sin Robert Downey Jr. o Scarlett Johansson; pero estos actores no siempre fueron las primeras opciones para interpretar a los famosos superhéroes en el cine. De hecho, estrellas como Tom Cruise, Joaquin Phoenix o Emily Blunt estuvieron muy cerca de pertenecer a Marvel Studios.

Revisa este listado de 13 estrellas que pudieron tener roles en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

TOM CRUISE - IRON MAN

Para muchos, la contratación de Tom Cruise hubiese sido histórica para Iron Man, y para otros, Robert Downey Jr. es el único capaz de interpretarlo. A pesar de que esto último pueda ser cierto, una cinta basada en el superhéroe fue pensada mucho antes del UCM, a finales de los 90's.

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, confesó que sí existieron negociaciones con Cruise para reclutarlo en la película. Con el tiempo, los derechos cinematográficos de la franquicia dejaron de pertenecer a 20th Century Fox y muchas otras cosas cambiaron en la escena artística durante esos años.

JOAQUIN PHOENIX - DOCTOR STRANGE

Joaquin Phoenix sorprendió con su talentosa interpretación en “Joker”, estrenada en el 2019. Antes de ello, el actor no fue pasado por alto desde las filas de Marvel Studios. Todo habría sido diferente si hubiera aceptado dar vida a Doctor Strange. Ahora, sabemos que Benedict Cumberbatch era el candidato ideal para este rol.

Joaquin Phoenix ganó el Oscar a Mejor actor por 'Joker'. | Fuente: Warner Bros.

EMILY BLUNT - BLACK WIDOW

Es difícil pensar en Black Widow sin vincularla a Scarlett Johanson por su impacto en el cine de superhéroes. No obstante, la verdadera historia es que Emily Blunt fue la primera en ser elegida para interpretar el personaje en “Iron Man 2”, el mayor problema fue su apretada agenda al estar participando en otro filme.

WESLEY SNIPES - BLACK PANTHER

El actor Wesley Snipes quiso interpretar a Black Panther para el cine en 1992. Lastimosamente, el proyecto nunca prosperó entre la década de 1990 y 2000, a pesar de estar en conversaciones con cineastas para dirigir la cinta. Por otro lado, su demandante presencia en “Blade” se interpuso en el camino para continuar con la idea de ser el rey T’Challa.

JOHN KRASINKI - CAPITÁN AMÉRICA

¿Jim, de “The Office”, como Capitán América? Un poco difícil de imaginar, pero John Krasinki estuvo detrás del rol, aunque el proceso fue sumamente tropezado y largo para Marvel Studios. Pese a que el actor hizo una prueba de traje, prefirió negar esta oportunidad de convertirse en un superhéroe.

JAKE GYLLENHAAL - SPIDER-MAN

“Spider-Man 2” nació a partir del gran éxito que obtuvo la primera cinta del arácnido, dirigida por Sam Raimi. Tal vez, esto no fue premeditado por su protagonista Tobey Maguire, quien sufrió dolores físicos luego de trabajar en la primera parte por las diversas acrobacias que requería el papel.

Por esa razón, Jake Gyllenhaal pudo ser el actor que lo reemplazara como parte de una estrategia de recast; pero no se concretó cuando Maguire y Sony pudieron resolver su acuerdo. Curiosamente, la estrella hizo su aparición en las películas de Marvel como el villano en la más reciente entrega del Hombre Araña.

Jake Gyllenhaal pudo entrar al UCM bajo el rol de un villano. | Fuente: Marvel Studios

SAM ROCKWELL - IRON MAN

Iron Man ha sido uno de los que más ha dado dolores de cabeza a Marvel Studios: no solo por ser la película que dio inicio al UCM, sino por la complicada elección del protagonista. Sam Rockwell estuvo entre los candidatos a ser Tony Stark; sin embargo, al final, Jon Favreu quedó encantado con Robert Downey Jr. Rockwell sí participó en la franquicia en la piel del villano Justin Hammer en la segunda entrega.

LIAM HEMSWORTH - THOR

Los hermanos Hemsworth se hicieron competencia para dar vida a Thor. Cuando se trata de atractivo, los actores australianos pueden hacer uso de sus encantos para obtener un papel que involucre ser alto, rubio y musculoso. Sin embargo, Chris le ganó a Liam al presentarse en la segunda audición, ganándose la confianza del director Kenneth Branagh.

JASON MOMOA - DRAX

El actor jamaiquino es el actual Aquaman del cine, pero antes de eso pudo interpretar a un personaje de Marvel: Drax, the Destroyer. Tras su reconocimiento en “Game of Thrones”, la estrella estuvo en los radares de "Guardianes de la Galaxia", pero no aceptó al considerar que era algo similar a lo que había hecho antes.

OLIVIA WILDE - GAMORA

Antes de su faceta como directora, la actriz Olivia Wilde fue una de las opciones para dar vida a Gamora en “Guardianes de la Galaxia”. Sin dar ningún motivo en específico, rechazó el papel. El lado positivo es que ahora la veremos como cineasta detrás de la próxima película de Spider-Woman.

JIM CARREY - ROCKET

Sin duda, el actor y comediante es una de las estrellas más cotizadas de Hollywood y Marvel Studios tenía en mente su fichaje para “Guardianes de la Galaxia”. En el 2013, nacieron rumores que Jim Carrey o Adam Sandler podían prestar su voz para Rocket en la primera cinta de los superhéroes; pero jamás llegó a concretarse con alguno. Es Bradley Cooper quien lo interpreta actualmente.

SAOIRSE RONAN - SCARLET WITCH

De nacionalidad escocesa, Saoire Ronan fue un cast fijo para Scarlet Witch en “Avengers: Age of Ultron”. Incluso, Joss Whedon se inspiró en la joven actriz para adaptar el personaje a la pantalla grande y pese a que ella mostró un gran interés por interpretar a Wanda Maximoff en el 2013, al final no le convenció.

JOSEPH GORDON-LEVITT - ANT MAN

El actor pudo dar vida a Ant-Man, ya que estuvo en los radares de Marvel Studios gracias a su actuación como John Blake en “The Dark Knight Rises”. Estuvo en negociaciones para interpretar Scott Lang y quedó como uno de los dos últimos candidatos. Al final, no pudo quitarle el rol a Paul Rudd.

