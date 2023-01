Martin Scorsese se pregunta por qué necesitaría ver la película 'Joker' completa. | Fuente: AFP y Warner Bros.

Martin Scorsese continúa marcando su distancia de las películas basadas en cómics. Como se recuerda, el año pasado criticó duramente las producciones de Marvel, incluso comparándolas con “parques de atracciones”.

El director ha dejado claro su posición sobre este tipo de filmes y no los considera “cine”. Sin embargo, “Joker”, de Todd Phillips, fue una revelación para las historias de superhéroes y villanos en la pantalla grande. La cinta fue bien recibida por la crítica, y también se abre paso en la temporada de premios con nominaciones a los Globos de Oro y SAG Awards

Al parecer, para Martin Scorsese eso no ha sido suficiente para generarle un verdadero interés en la historia del icónico antagonista de “Batman”. Incluso, el cineasta declinó la oferta para producir “Joker” cuando aún se encontraba en su etapa de preproducción.

"He visto algunos fragmentos", comentó a The New York Times. "La conozco. Entonces es como, ¿por qué necesito verla?".

Sin embargo, Todd Phillips respeta el estilo del veterano director tal como se puede apreciar en algunos detalles de su estilo cinematográfico en “Joker”. Con la participación de Robert De Niro, quien protagonizó en “Taxi Driver”, la cinta hace un pequeño homenaje a la filmografía de Scorsese.

Martin Scorsese competirá contra Todd Phillips en la categoría de Mejor director en los Globos de Oro 2020. Asimismo, “The Irishman” y “Joker” fueron nominadas como Mejor película dramática. La premiación se llevará a cabo este domingo 5 de enero en Los Ángeles.

Te sugerimos leer