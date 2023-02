Una de las actrices de 'Love Actually' demostró su descontento con la película. | Fuente: Universal Pictures

"Love Actually", considerada como la película navideña por excelencia de estos últimos años, es declarada por una de sus actrices, la británica Lulu Popplewell, como "Hate Actually", al verla como "cursi y sexista", según declaró en el podcast Almost Famous (Casi Famosos).

Popplewell interpretó, con 12 años, a la hija de la conocida actriz británica Emma Thompson, Daisy, en el filme de 2003, cuya dirección estuvo a cargo de Richard Curits, guionista británico y famoso por películas como "Notting Hill" o "Cuatro bodas y un funeral".

La actriz, que ahora se dedica al mundo de la comedia, ha declarado literalmente que "la película es una mierda, creo que ha envejecido mal", considera a "Love Actually" sexista, "de hecho, odio la película por cómo se interpreta a la mujer, como objetos pasivos", aclaró Popplewell en el podcast británico.

Lulu Popplewell interpretó, con 12 años, a la hija de la conocida actriz Emma Thompson. | Fuente: Instagram

Además, la actriz ha resaltado que le impresionó trabajar con estrellas del cine siendo pequeña al recordar que "Richard me presentó a Hugh Grant porque íbamos a coincidir hablando en una escena, y él dijo: ¿En serio tengo que trabajar con ella? Odio los niños".

Lulu Popplewell recomendó que "no es bueno volver a verla" por considerarla "sexista", pero también confesó que "Curtis escribió la película en el contexto social de la época".

LA SECUELA

"Love Actually" contó con un gran elenco coral de reconocidos actores británicos como Grant, Thompson, Keira Knightley, Colin Firth, Andrew Lincoln, Liam Neeson, Rowan Atkinson y Alan Rickman, entre otros.

La historia de amor navideña tuvo una secuela en 2017, con los protagonistas originales, para apoyar al evento benéffico Red Nose organizado por Comic Relief. Se trató de un cortometraje para televisión, de 10 minutos, que revelaba el destino de algunas parejas como la relación de David (Grant), el primer Ministro, con Natalie (Martine McCutcheon); el amor imposible de Mark (Lincoln) hacia Juliet (Knightley) o si Sam (Thomas Brodie-Sangster) conquistaba a Joanna (Olivia Olson). (EFE)