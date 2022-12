La Justice League tuvo un presupuesto de 300 millones de dólares. | Fuente: Warner Bros.

Cuando se dio el lamentablemente fallecimiento de la hija de Zack Snyder en marzo de 2017, el director estadounidense dejó el proyecto de la "Liga de la Justicia" y este mismo, a petición de Warner Bros, pasó a Joss Whedon, quien anteriormente tomó las riendas de las dos primeras películas de Avengers.

Sin embargo, su llegada provocó un cisma ya que, este 2020, Ray Fisher (interpretó a Cyborg) lo acusó de abusos y compartamientos inapropiados en el set de grabación. Ante ello, Warner Media inició una investigación y según el medio especializado Variety, la misma ya llegó a su fin.

"Ha concluido y se han tomado medidas correctivas", es lo que menciona en relación a Joss Whedon y su etapa durante la filmación de la "Liga de la Justicia" .

La investigación por la "Liga de la Justicia" no solo giró en relación a Whedon, sino que también estuvieron en la mira Geoff Johns y Jon Berg (ambos productores). Según Fisher en su cuenta de Twitter hace meses, "el trato en el plató del elenco y el equipo fue abusivo, poco profesional y completamente inaceptable". Todo esto habría sido permitido -según el actor- por Berg, Johns y el mismo Whedon.

La Justice League no fue bien recibida por la crítica en 2017. | Fuente: Warner Bros.

La Justice League de 2017, fracaso rotundo

Luego que Variety reportara que la investigación llegó a su fin, Fisher comentó lo que sucedió y también lo que espera en el corto o mediano plazo. "Todavía hay resoluciones que se deben tener y conversaciones que retomar. Gracias a todos por su aliento y apoyo en este viaje. Estamos en camino", apuntó en un tuit.

Asimismo, el citado medio intentó contactarse con Joss Whedon, Jon Berg y Geoff Johns, pero no obtuvo respuesta de ellos para revisar sus versiones. El estreno de "Liga de la Justicia", en el 2017, con Gal Gadot (Wonder Woman), Ben Affleck (Batman) y Jason Momoa (Aquaman) como protagonistas, fue un fracaso no solo en crítica, sino también en taquilla: logró poco más de 650 millones de dólares en recaudación.

Por otra parte, Zack Snyder verá su visión a la luz cuando la misma sea estrenada en 2021 vía streaming en HBO Max. Serán cuatro capítulos en dicha plataforma y las regrabaciones con los actores empezaron ya hace algunas semanas en tierras norteamericanas.

