Lemmy Kilmister, el fallecido líder de la banda metalera Motörhead, tendrá su propia biopic. | Fuente: Instagram / Mötorhead

“Lemmy”, ese es el título breve y personal que llevará la cinta biográfica de Lemmy Kilmister, el recordado líder de la banda de heavy metal Motörhead, que falleció en el 2015 a los 70 años a causa de un cáncer de próstata.

Así lo dio a conocer el portal The Hollywood Reporter al informar que el rodaje de este biopic empezará en el 2021 bajo la dirección de Greg Olliver, el mismo realizador que le siguió los pasos a Motörhead y Kilmister a lo largo de tres años y estrenó, en el 2010, el documental “Lemmy”.

Este nuevo proyecto, que será presentado por la productora VMI Worldwird en el próximo mercado virtual de Cannes, estará centrado en la vida de Ian Fraser Kilmister, considerado una leyenda del heavy metal. El filme lo abordará como una figura “vanguardia y talismán de la banda de rock and roll más ruidosa, sucia y liberada del mundo”.

La película se ocupará de los primeros años de Lemmy en Inglaterra, cuando residía en una pequeña ciudad de Staffordshide, hasta su deceso en el 2015. Es decir, desde que era un fiel seguidor de Jimi Hendrix y perteneció a la banda de rock psicodélico Hawkwind hasta la creación de la banda metalera que abrió el camino a otras como Metallica, Megadeth y Anthrax.

Entre viajes y grabaciones, Motörhead encontró en Kilmister un frontman capaz de mantener al grupo en la cima a lo largo de 40 años gracias a su habilidad para acercar el heavy metal al thrash y el punk. Su sencillo de 1980, “Ace of Spades”, continúa vivo en la escena musical como uno de los himnos del género.

LA BIOPIC DE UN CORAZÓN DE LEÓN

No cabe duda de la gesta que realizó Lemmy Kilmister en la escena musical, así como tampoco de su esfuerzo por crear una imagen desenfadada que fundó todo un estilo de vida representativo del género. Al respecto, Greg Olliver afirmó: “Todo lo que has escuchado sobre Lemmy probablemente sea cierto…, no porque estaba aferrándose a clichés del rock and roll, sino porque los estaba creando”.

“Cigarrillos Marlboro y whisky Jack Daniel’s para el desayuno, velocidad para la cena, todo lo que se dice sobre Lemmy es verdad. Pero detrás de esa fachada también había un hombre convincente, complicado y de corazón de león que mantuvo el rumbo y nunca dejó de tocar la música que lo hacía feliz”, añadió el realizador.

A la fecha, la biopic de Lemmy Kilmister ya tiene quién la financie, pues será producida por Andre Relis y Damon Lane de VMI Worldwide. Todd Singerman, mánager de la banda, y Steffan Chirazi serán los productores ejecutivos. El guion fue escrito por Medeni Griffiths, quien contó con la colaboración del mismo Olliver.

Aunque todavía no se conoce quién interpretará a Lemmy, pues tampoco se ha realizado el casting, meses antes de su muerte, el frontman de Motörhead señaló que le hubiera gustado que Roger Moore lo interpretara en un filme biográfico.

"Es una historia de inmensa importancia cultural", dijeron Chirazi y Singerman en un comunicado. "Si los últimos cinco años de su ausencia nos han enseñado algo, es que fue más único de lo que nadie podría haber conocido, porque nadie toca la calidad y la pura libertad del hombre. Greg [Olliver] es una parte muy confiable de nuestro círculo, y estamos encantados de ver esta película llegar a buen término", agregaron.