'La Sirenita': Melissa McCarthy negocia encarnar a Úrsula en el nuevo live action | Fuente: Composición

Melissa McCarthy está negociando su incorporación a la nueva versión de "La Sirenita", una película que está preparando Disney y en la que la actriz estadounidense interpretaría a la villana Úrsula, según el medio especializado Variety.Rob Marshall, que el año pasado trabajó con el mismo estudio en "Mary Poppins Returns" (2018), será el director de esta película que reinterpretará el clásico animado de Disney de 1989.Con actores reales en esta ocasión, la nueva "La Sirenita" recuperará algunas canciones de la inolvidable banda sonora original y también incluirá temas nuevos firmados por Alan Menken y Lin-Manuel Miranda.Menken se llevó dos Óscar por la película de 1989: los de mejor canción por "Bajo del mar" y mejor banda sonora.Por su parte, Miranda, autor del exitoso musical "Hamilton", será además uno de los productores de esta película.Variety aclaró que todavía no hay un acuerdo cerrado con McCarthy y que las conversaciones están todavía dando sus primeros pasos.

Por el momento no hay ningún intérprete más vinculado al reparto de este proyecto que relatará de nuevo la historia de una sirena que vive una historia de amor con un humano.Conocida sobre todo por roles cómicos, McCarthy ha logrado dos nominaciones en los Óscar: una como mejor actriz de reparto por "Bridesmaids" (2011) y la otra como mejor actriz por "Can You Ever Forgive Me?" (2018).El proyecto para devolver a "La Sirenita" a la gran pantalla con un nuevo enfoque encaja dentro de la estrategia de Disney de readaptar o reimaginar sus clásicos animados con nuevas tecnologías digitales o con actores de carne y hueso.Así, este gigante del cine obtuvo muy buenos resultados de crítica y taquilla con "The Jungle Book" (2016) y "Beauty and The Beast" (2017).Este año ha estrenado ya "Dumbo", con Tim Burton en la silla de director, y "Aladdin", con Guy Ritchie al mando de las operaciones, mientras que el próximo 24 de julio presentará "The Lion King", con Jon Favreau como realizador. EFE