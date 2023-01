Patty Jenkins señaló que está agradecida de no haber dirigido 'Thor: The Dark World'. | Fuente: Composición

Hace tan sólo unos días, los fans de Marvel discutieron acaloradamente en Twitter cuál era la peor película del MCU, "Iron Man 3" o "Thor 2: The Dark World". Desde luego, la segunda película del Dios del Trueno no es la favorita de los fans, y Patty Jenkins, directora de las películas de "Wonder Woman", está "súper agradecida" de no haberla dirigido.

Antes de involucrarse con las aventuras de la Amazona de DC, Jenkins estaba contratada para dirigir "Thor: The Dark World". Sin embargo, decidió dejar el proyecto por diferencias creativas con el estudio. Y a día de hoy, viendo el resultado final, y la opinión del fandom, no tiene más que palabras de agradecimiento por haber decidido retirarse a tiempo.

"no creía que pudiera hacer una buena película con el guion que estaban planeando hacer", dijo Jenkins en una entrevista con Vanity Fair. "Creo que habría sido un gran problema, y que sería mi culpa. Hubiera parecido como 'oh dios mío, ésta mujer la dirigió y se perdió todas estas cosas'".

"Ésa ha sido la única vez en mi carrera en la que realmente me sentí como, que hagan esto con otro director, no hay ningún problema. Y tal vez lo entienda y lo ame más que yo", añadió la directora, que desde el principio sabía dos cosas, que no era un buen guion, y que ella no era la persona adecuada para dirigirlo.

"No puedes hacer películas en las que no crees. La única razón para hacerla habría sido demostrarle a la gente que puedo. Pero no habría resultado si no tuviese éxito. No creo que hubiera tenido otra oportunidad, así que estoy súper agradecida", sentenció Jenkins.

Por suerte la cine2asta si tuvo otra oportunidad, ya que la Distinguida Competencia se fijó en ella para hacerse cargo de "Wonder Woman", cosa que hizo con gran acierto en la primera película, y que ahora tiene la oportunidad de repetir con "Wonder Woman 1984". Eso sí, habrá que esperar un poco, porque la secuela protagonizada por Gal Gadot se ha retrasado a causa de la pandemia del coronavirus.

La nueva fecha de estreno de "Wonder Woman 1984" se ha fijado para el 14 de agosto, si todo va bien.

