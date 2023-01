Colin Firth y Taron Egerton protagonizaron las dos primeras entregas de 'Kingsman'. | Fuente:

La precuela de la saga de acción y comedia "Kingsman", que protagonizaron Taron Egerton y Colin Firth, se titulará "The King's Man" y llegará a los cines en febrero de 2020, informaron desde la cuenta oficial de Twitter de la película.

El cineasta inglés Matthew Vaughn, que se puso al frente de "Kingsman: The Secret Service" (2014) y "Kingsman: The Golden Circle" (2017), también se sentará en la silla de director para esta precuela.

Aaron Taylor-Johnson, Gemma Arterton, Ralph Fiennes, Rhys Ifans, Stanley Tucci, Daniel Brühl, Tom Hollander y Robert Aramayo, entre otros actores, forman parte del elenco de "The King's Man".

Esta nueva cinta narrará los orígenes de la organización secreta de los Kingsman a comienzos del siglo XX en Inglaterra.

ÉXITOS EN RECAUDACIÓN

Las dos primeras películas de esta saga fueron un gran éxito de taquilla en todo el mundo. "Kingsman: The Secret Service" recaudó US$ 414 millones y su secuela "Kingsman: The Golden Circle" obtuvo un resultado igualmente positivo con US$ 411 millones, según el portal Box Office Mojo.

Mezclando humor y acción, estas películas se centraban en una organización secreta, formada por refinados caballeros británicos, que decidía reclutar a un joven de la calle.

Junto a Taron Egerton y Colin Firth, "Kingsman: The Secret Service" incluyó en su reparto a Samuel L. Jackson, Sofia Boutella y Michael Caine; mientras que "Kingsman: The Golden Circle" contó con la participación de Julianne Moore, Pedro Pascal, Halle Berry, Channing Tatum y Jeff Bridges.

Las dos películas de la saga "Kingsman" lanzaron la carrera del joven Taron Egerton, que recientemente ha interpretado a Elton John en la cinta biográfica sobre el polifacético músico inglés "Rocketman". (EFE)