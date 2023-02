Kaley Cuoco protagonizará nueva cinta 'Man From Toronto'. | Fuente: Instagram

Kaley Cuoco, que se despidió el año pasado de la serie "The Big Bang Theory", probará suerte en el cine con "Man From Toronto", una cinta que protagonizará junto a Kevin Hart y Woody Harrelson.El medio especializado Variety señaló que en esta comedia de acción de Sony iba a participar Jason Statham, pero finalmente Harrelson se ocupará de su personaje."Man From Toronto", cuyo estreno está previsto para septiembre de 2021, parte del inesperado encuentro en un alojamiento de Airbnb entre un sanguinario asesino y un hombre corriente, un equívoco que llevará al segundo a sufrir todo tipo de problemas.

Patrick Hughes, que dirigió a Ryan Reynolds y Samuel L. Jackson en otra comedia de acción titulada "The Hitman's Bodyguard" (2017), tomará las riendas de este proyecto.Hughes tenía previsto estrenar "The Hitman's Wife's Bodyguard" este año, pero este lanzamiento, como el resto de propuestas de Hollywood, está entre grandes interrogantes por la crisis del coronavirus que mantiene los cines cerrados.

Cuoco se convirtió en una estrella mundial gracias a "The Big Bang Theory", serie que emitió CBS y que dijo adiós en 2019 tras doce años de tremendo éxito entre el público de todo el mundo.Esta comedia, que giraba en torno a un grupo de científicos con una inteligencia asombrosa y con un completo y torpe desconocimiento sobre cómo funcionaba el mundo, comenzó su andadura con Cuoco como única mujer rodeada de un grupo de cerebritos.Además de Cuoco, "The Big Bang Theory" lanzó las carreras de otros intérpretes como Jim Parsons, Johnny Galecki, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Melissa Rauch, Mayim Bialik."Este es el mejor reparto del mundo. Me siento muy honrada de estar aquí y de haber sido parte de esta experiencia", aseguró Cuoco en mayo de 2019 cuando, junto a sus colegas de "The Big Bang Theory", inmortalizó sus huellas y firma en cemento frente al icónico Teatro Chino de Los Ángeles (EE.UU.), que está situado en el Paseo de la Fama de Hollywood.Al margen de su proyecto en la gran pantalla con "Man From Toronto", Cuoco tiene previsto liderar la serie "The Flight Attendant", un proyecto televisivo de intriga de la plataforma HBO Max acerca de una azafata de vuelo alcohólica que, tras una borrachera, se despierta un día junto a un cadáver sin recordar nada de lo sucedido.

