'Joker' llega al Festival de Cine de Toronto y apunta a los Premios Oscar 2020. | Fuente: Warner Bros

"Joker", la gran triunfadora de la Mostra de Venecia, protagoniza la jornada del 9 de setiembre del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) junto con el 'biopic' "Ford v Ferrari", con Matt Damon y Christian Bale.

El ritmo del festival canadiense, que concluirá el próximo domingo, se empieza a humanizar con el descenso de estrellas por metro cuadrado y la consiguiente reducción de galas, alfombras rojas y fiestas exclusivas. Pero todavía hay mucho cine que ver con 333 películas programadas, de las que 133 son estrenos mundiales. Una de las cintas más esperadas es "Joker", interpretado por Joaquin Phoenix y que cuenta en su elenco con Robert De Niro.

El filme, del director Todd Phillips, viene directamente de la Mostra de Venecia tras conseguir el León de Oro y despertar pasiones entre críticos y aficionados. "Joker" llega a Toronto con casi toda su artillería pesada. En la alfombra roja estarán el director y los principales actores del filme, con Phoenix a la cabeza, excepto por De Niro.

¿RUMBO AL OSCAR?

Tras conseguir el máximo premio de la Mostra, el próximo objetivo del aterrador payaso son las estatuillas del Oscar y para seguir ese camino la presencia en Toronto es una de las mejores tácticas. La única razón por la que "Joker" no hace su estreno en TIFF hasta este lunes 9, y no durante el cotizado primer fin de semana del festival, es que la muestra de Toronto ha establecido que los filmes que han sido proyectados en Venecia o Telluride no pueden estrenarse antes del lunes. La cinta de Phillips (realizador de la trilogía de películas "Hangover") está siendo calificado como una innovadora película que va a trastocar los filmes basados en cómics gracias a su intensidad y originalidad. Y por supuesto, la interpretación de Phoenix. Junto con "Joker" se estrena en Toronto "Ford v Ferrari" película protagonizada por Christian Bale, quien entre 2005 y 2012 encarnó a Batman, el enemigo de Joker, en la trilogía "Dark Knight". Y fue precisamente su intensa interpretación en la primera película de la serie "Batman Begins" la que catapultó a Bale a la fama. (EFE)

Te sugerimos leer