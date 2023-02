Según un medio norteamericano, la secuela de 'Joker' está confirmada por Warner Bros. | Fuente: IMDB

Tras el éxito en taquilla de “Joker”, que ya cuenta con US$ 192 millones recaudados en Estados Unidos y US$ 543 millones alrededor del mundo, los rumores sobre una posible segunda parte no se hicieron esperar y han sido confirmados por la productora Warner Bros, según manifestó el medio We Got This Covered.

Para este medio estadounidense, “Joker 2” se encuentra en planeación. De hecho, aseguró que, en la secuela, la productora buscará profundizar en la vida criminal que el Guasón sigue tras su encierro en Arkham Asylum. Aunque no hay una fecha de estreno ni tampoco se ha confirmado si Todd Phillips liderará la propuesta, la fuente de We Got This Covered confirmó que Batman aún no aparecerá en esta nueva entrega.

¿”JOKER 2“ CON O SIN PHOENIX?

En una entrevista con el programa "Popcorn with Peter Travers", Phoenix no descartó volver a interpretar a Joker. "No había pensado en esto como un papel soñado. Pero ahora, sinceramente, no puedo dejar de pensar en ello. Hablé mucho con Todd Phillips sobre lo que podríamos hacer, en general, solo para trabajar juntos, pero también específicamente si había algo más que podamos hacer con 'Joker' que pudiera ser interesante. Así que acabó siendo un papel soñado. No era nada que realmente quisiera hacer antes de trabajar en la película", dijo.

Cuestionado directamente sobre la posiblidad de una secuela de la mano de Todd Phillips, Phoenix respondió que "no sabe si hay más que hacer". "Todd y yo aún seguiríamos rodando si pudiéramos. Porque parecía interminable, las posibilidades sobre lo que podríamos hacer con este personaje", mencionó.

