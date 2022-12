Joaquin Phoenix responde si es que Arthur Fleck se convierte en el Joker que se enfrenta a Batman. | Fuente: Warner Bros

Aunque el Joker de Todd Phillips ha configurado un origen para el emblemático villano de DC, no son pocos los fans de la franquicia que opinan que Arthur Fleck no es el verdadero Payaso Príncipe del Crimen. Algo en lo que Joaquin Phoenix, protagonista de la película, no parece estar de acuerdo.

Así lo hizo saber en una entrevista con The LA Times, en la que el actor aseveró que no tenía dudas: "Claro, para mí, lo es". Pero el actor también valora las ideas que proponen los fans, a las que no se opone: "Todd [Phillips] y yo hablamos mucho sobre las pocas oportunidades que tienes de que la gente no espere conocer la verdad definitiva sobre el personaje, y no sólo eso, sino que, probablemente, no la quieran".

"De hecho, lo que la película demanda, en este caso, es justo lo contrario. Por eso, pensé, 'Podemos convertir esto en una ventaja, ¿por qué no?'", sentenció Phoenix. Las declaraciones del actor inciden en el continuo discurrir de Joker, centrado en numerosas preguntas que la película nunca termina de responder.

La cinta dirigida por Todd Phillips se ha convertido en la película para adultos más taquillera de la historia, superando en recaudación a Deadpool 2. Joker ha superado los 930 millones de dólares recaudados en todo el mundo, frente a los 785 que ostentaba la secuela del Mercenario Bocazas.

POLÉMICAS ESCALERAS

Ni siquiera la irritante llovizna del otoño neoyorquino ha podido restarle protagonismo a la nueva atracción turística de la Gran Manzana: las estrechas y empinadas escaleras de El Bronx en las que baila el popular "Joker" en su último taquillazo. Hasta el popular barrio del norte de Manhattan se desplazan cada día cientos de turistas para posar en los peldaños, ante la estupefacción de los residentes de la zona, que describen el lugar como "sucio" y "feo". "Son unas escaleras sucias que he visto durante toda mi vida, no entiendo por qué ahora son tan importantes. Me da igual que vengan los turistas, pero es que aquí no hay nada", dijo a EFE la neoyorquina Giselle frente a los escalones. Pero para dos familias suecas, los Kolmodin y los Sellen, esta descripción no podía ser más desacertada: "Nosotros hemos dejado de ir al Empire State para ver esto", dicen sobre su viaje de una semana a Nueva York. Y es que el actor Joaquin Phoenix y el personaje que interpreta en la reciente película "Joker" protagonizan una escena que ha quedado grabada en la memoria de los espectadores: un particular baile descendiendo la característica escalinata ataviado con un traje de chaqueta rojo y el maquillaje de payaso.

Por eso, desde hace días, la escalera, situada entre dos edificios residenciales del modesto barrio de Highbridge y muy cerca del legendario Yankee Stadium, ha recibido un sinfín de visitantes que desenfundan sus teléfonos móviles para demostrar que han estado en el nuevo lugar de culto. Buena parte de los vecinos están contentos: "Esto es una cosa positiva. Solo vienen a hacer fotos y grabar escaleras", cuenta Manuel Díaz, dueño de un pequeño supermercado de barrio que colinda con los 92 peldaños. El propietario asegura que el número de clientes ha aumentado: "me ha tocado un poco la lotería", sonríe, pero admite que hay residentes de la zona que han mostrado sin reparos su descontento por la presencia de los turistas.

Algunos les han recibido con una lluvia de huevos, como demuestran imágenes que han circulado por las redes sociales en los últimos días, y otros con una cascada de pintura lanzada desde los altos edificios residenciales que flanquean la escalera. "Varias veces han tirado objetos desde arriba: botellas vacías, pintura. El viernes pasado vino una chica a visitar y a grabar una escena y tiraron pintura blanca desde arriba", detalla Díaz.

