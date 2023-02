'Joker': ¿Es posible que un papel afecte la salud mental de los actores? | Fuente: Composición

Dar vida a un personaje en las pantallas requiere no solo de esfuerzo físico sino también mental. Ese peso psicológico puede exponer a los actores a condiciones que afectan su salud mental. Joaquin Phoenix, quien da vida al personaje de la película "Joker", reconoció que tuvo un estricto régimen alimentario que alteró su ánimo y su conducta. Pero, ¿es posible que una interpretación actoral afecte su salud psicológica? La psicóloga clínica Guiliana Rivera explica.

"Usualmente los actores usan la disociación para poder interpretar otros papeles y no confundirse con sus propios rasgos. A veces, este mecanismo no funciona si es un papel muy fuerte e intenso, que puede movilizar y sobre todo con la historia de vida que ha podido tener el actor si se aconseja que lleve un acompañamiento terapeútico para que no pueda repercutir en su salud mental", comenta.

'Joker': ¿Es posible que un papel afecte la salud mental de los actores? | Fuente: Joker

Heath Ledger, quien dio vida al Guasón en "El Caballero de la Noche", fue diagnosticado con depresión durante el rodaje de la película, recibió tratamiento médico con ansiolíticos y antidepresivos; y, falleció a causa de una sobredosis de esos medicamentos en 2008. La coach ontológica Susy Olaechea resalta dos señales clave para detectarla.

"En el cuerpo pueden aparecer trastornos en el hábito del sueño, así como trastornos alimenticios. Otra señal que también puede aparecer es una apatía o falta de interés en las actividades o situaciones que usualmente impactaban en la vida de una persona, lo que ocasionaría en dejarse llevar en todo sentido y en una falta de toma de decisiones y de interés por lo que más le importa", explica.

'Joker': ¿Es posible que un papel afecte la salud mental de los actores?

Un caso más grave se dio con el protagonista de "La naranja mecánica", Malcolm McDowell, quien necesitó tratamiento psiquiátrico debido a los ataques de epilepsia y ceguera que presentó en el set. La psicóloga clínica Abigail Puccio explica cuándo se debe buscar tratamiento más especializado.

"Si ese actor o actriz tiene antecendentes en su salud mental o ese personaje lo lleva a algunas situaciones del pasado, con mucha más razón es importante que vaya a terapia. Si esa persona se ve que ese rol está afectando, en una intensidad muy alta, en sus conductas, emociones, pensamientos o sueño ya tendría que buscar ayuda médica", finaliza.

Natalie Portman en "El cisne negro", Anne Hathaway en la cinta musical "Les miserables" y Adrien Brody, protagonista de "El Pianista" necesitaron de terapia psicológica para afrontar las consecuencias de sus papeles en su salud mental.

'Joker': ¿Es posible que un papel afecte la salud mental de los actores?

Te sugerimos leer