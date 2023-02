'Joker' superó a 'Deadpool' como la cinta de clasificación R (solo para adultos) más taquillera de la historia. | Fuente: Composición

"Joker" continúa haciendo historia en la industria de Hollywood. Esta vez, la cinta protagonizada por Joaquin Phoenix y con clasificación solo para adultos, se convirtió en la más taquillera de la historia del cine (en su ránking) con US$ 785.5 millones de recaudación a nivel mundial, segun reveló la revista especializada "Forbes".

Con esta cifra, "Joker" superó a "Deadpool 2" que alcanzó en taquilla US$ 785.05 millones en el 2018, "Logan" con US$ 619 millones en 2017 y "Deadpool" con US$ 782.5 millones en 2016.

Pese a tener la clasificación R (solo para adultos en EE.UU.), la película con Joaquin Phoenix obtuvo una clasificación para "mayores de 14 años" en Perú y otros países de Sudamérica.

Como se recuerda, "Joker" realizó su estreno comercial el pasado 3 de octubre y aún cuenta con algunas semanas más en cartelera para aumentar sus números en taquilla.

Asimismo, la cinta ganó el León de Oro ─premio para la Mejor Película─ en el Festival de Cine de Venecia y recibió elogios de la crítica en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

El filme ha calado en la cultura popular ya que cientos de fanáticos se acercan para tomarse fotos en Greenwich Village, en Nueva York, donde se filmó la escena del baile en las escaleras de Arthur Fleck (Joaquin Phoenix).

"Joker" es una película producida por Warner Bros. y DC Comics. En el elenco del filme destacan Phoenix, Zazie Beetz, Robert De Niro, Marc Maron, entre otros.

