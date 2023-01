El director de 'Joker' dio su opinión sobre una posible película protagonizada por Joaquin Phoenix y Robert Pattinson (como Batman). | Fuente: New Century Films / AFP

En el futuro, ¿será posible un encuentro entre el Joker (Joaquin Phoenix) y Batman (Robert Pattinson)? Tras las buenas críticas que ha recibido la cinta del villano, el público ya piensa en otras ocasiones para verlo en la gran pantalla y más si se trata de un enfrentamiento con el héroe de Ciudad Gótica.

Sin embargo, el director del "Joker", Todd Phillips, no se ha mostrado optimista ante un posible cara a cara entre ambos. "No, definitivamente no", señaló cuando se le preguntó si la dupla aparecería en una futura película.

Esto no significa que Phillips descarte nuevas cintas con el villano de DC Comics. "Curiosamente, en los Estados Unidos, los cómics parecen ser nuestro Shakespeare y puedes hacer muchísimas versiones de 'Hamlet'. Estoy seguro de que habrán muchos Jokers en el futuro", indicó a "Variety".

'Joker', protagonizada por Joaquin Phoenix, ya comenzó su preventa en el Perú. | Fuente: New Century Films

EN DEFENSA DE LAS CRÍTICAS

Por su parte, la actriz Zazie Beetz, que forma parte del elenco junto a Joaquin Phoenix, respondió a las acusaciones de que el filme se muestra benévolo con el 'Príncipe Payaso del Crimen'.

"Es empático hacia el aislamiento y sobre nuestro deber como sociedad, supongo que es dirigirse a las personas que se escapan de las grietas de alguna manera. Ya hay una cultura sobre el tema, pero no sé si es tanto empatía u observación sobre personalidades en la lucha", sostuvo.

EN PREVENTA

"Joker" se estrenará el jueves 3 de octubre en salas peruanas y, desde este 19 de setiembre, comenzó la preventa en Cinemark y Cineplanet para las funciones de medianoche en sus sedes en Lima y provincias.

ACLAMADA

La cinta, protagonizada por Joaquin Phoenix, fue aclamada por la crítica del Festival de Cine de Toronto. Ha sido calificada de "sensacional" y "desconcertante" por algunos críticos; pero otros han opinado que su descripción de la enfermedad mental y la violencia podría resultar "incendiaria".

Mientras que en la Mostra de Venecia, se alzó con el prestigioso León de Oro a Mejor Película. Ya suena el rumor del Oscar para "Joker".

