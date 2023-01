Johnny Deep participará en el Festival de Cine de San Sebastián | Fuente: AFP

El Festival de Cine de San Sebastian, que se realiza en España, dio a conocer que el actor Johnny Depp será uno de los grandes protagonistas de su nueva edición.

Y es que el certamen más prestigioso del cine español llenará de glamour el paseo de la Playa de la Concha durante los próximos días.

La presentación de Johnny Depp cae de sopresa debido a que el artista sigue inmerso en una interminable batalla judicial con su exmujer, Amber Heard, y en un momento en el que ha sido cuestionando por su carácter.

Pese a ello, se sabe que Depp visitará España para presentar "Crock of gold: a few rounds with Shane Macgowan", película que produce, protagoniza y que participará en la sección oficial del Festival Donostiarra.

La cinta, que es de carácter documental y está basada en la vida del vocalista y compositor principal de The Pogues, Shane Macgowan, celebrará su premier mundial en San Sebastian el próximo domingo.

De esta manera, el nombre de Jonhhy Depp se une al de otras estrellas de Hollywood como Matt Dillon y Viggo Mortensen, que demuestran que, pese a estar inmersos en una crisis sanitaria a causa de la COVID-19, se sienten seguros de participan en el Festival de Cine de San Sebastian.

Con información de EuropaPress.

PIDE APLAZAR EL JUICIO

“Animales Fantásticos 3” inició su rodaje en Londres, Reino Unido, pero tuvo que detenerse por la pandemia de la COVID-19. Se estima que las filmaciones se reanuden en octubre del 2020 hasta febrero del 2021. Sin embargo, las fechas interfieren con el juicio entre Depp y Heard, cuya programación es del 11 al 28 de enero en una corte de Virginia, Estados Unidos.

“Cuando el tribunal fijó la fecha actual del juicio en este caso, el señor Depp entendió que Warner Bros. planeaba filmar ‘Animales Fantásticos 3′ en Londres mucho antes del 11 de enero de 2021”, se lee en la solicitud del intérprete para el aplazamiento recogida por el sitio especializado Deadline.

“ELa COVID-19 interrumpió los planes del estudio, provocando repetidos retrasos. Dado que las condiciones en Londres han mejorado, Warner Bros. ha establecido un calendario de rodaje que entra en conflicto con la fecha del juicio en este caso”, agrega el documento legal.

Por lo tanto, Johnny Depp ha pedido al tribunal estadounidense que pueda modificar la fecha del juicio para algún momento entre marzo y junio de 2021. Evidentemente, la solicitud se respalda en que el actor no tiene control alguno en la programación de la película, y si no cumple con su presencia, podría enfrentar un incumplimiento de contrato ante Warner Bros.

