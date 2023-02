Anthony Hopkins y Jodie Foster protagonizaron 'El silencio de los inocentes', la cinta dirigida por Jonathan Demme en 1991. | Fuente: Twentieth Century Fox

Fue un encuentro cálido, entrañable, no exento de viejos recuerdos. Lo que ocurre cuando se unen dos amigos, como es el caso de Jodie Foster y Anthony Hopkins, quienes se reunieron hace poco para recordar detalles del filme “The Silence of the Lambs” (“El silencio de los inocentes”), que este 2021 cumple 30 años desde su estreno.

El encuentro entre ambos intérpretes, llevado a cabo de manera virtual para la serie “Actors on Actors” de la revista Variety, tuvo como eje el famoso thriller que arrasó con cinco galardones en los Oscar de 1992, pero también las otras dos películas con las que Foster y Hopkins tientan nuevas nominaciones en los premios de la Academia.

“Han pasado casi 30 años desde que hicimos ‘El silencio de los inocentes’”, empezó Foster la charla. Un hecho que le parece “difícil de creer”. “Tengo muchos buenos recuerdos de esa película, del rodaje, de estar en Pittsburgh. Y Jonathan Demme, por supuesto, quien falleció, alguien a quien sé que ambos amamos”, dijo en alusión al director de la aclamada cinta.

"EL MEJOR GUION QUE HE LEÍDO"

Hopkins recordó que entonces, en 1989, se encontraba en Londres (Reino Unido), ensayando para una obra de teatro, cuando su agente le envió un guion. “Él dijo: ¿Por qué no lees esto? Se llama ‘El silencio de los inocentes’. Dije: ‘¿Es un cuento para niños?’”, contó el actor. Pero diez páginas después, su impresión cambió y llamó a su agente.

“Dije: ‘¿Es esta una oferta real? Quiero saber. Este es el mejor guion que he leído’”, recordó Hopkins que dijo en ese momento.

Algunos días después, tras terminar la lectura del guion, el intérprete de 83 años recibió la visita de Jonathan Demme, a quien describió como un “tipo maravilloso con quien trabajar”. “No podía creer mi suerte y tenía miedo de hablar contigo [a Foster]. Ella acaba de ganar un Oscar”, pensó el actor en aquella ocasión, en referencia al premio que ganó la artisa por su papel en “The Accussed”.

ENCUENTRO ENTRE FOSTER Y HOPKINS

Antes de leer completo el guion, Foster y Hopkins no tuvieron mucho contacto, más allá de saludarse de una habitación a otra. Pero al interpretar al asesino caníbal Hannibal Lecter en su primer encuentro, Foster aseveró que sintió que “un escalofrío recorría la habitación”. “Fue como si estuviéramos casi demasiado asustados para hablar entre nosotros después de eso”, señaló.

Por su parte, el actor de cintas como “Red Dragon” y “Two Popes” detalló que mientras estudiaba su rol como criminal pasó por una prueba de vestuario en la que quisieron ponerle un traje naranja, pero él pidió un “traje a medida”.

“Sabía cómo era el personaje. La voz me había llegado en la primera lectura. Jonathan me preguntó y le dije: ‘Es como una máquina. Es como HAL, la computadora en 2001’: ‘Buenas noches, Dave’. Simplemente entra como un tiburón silencioso”, rememoró.

UNA PRIMERA ESCENA INOLVIDABLE

La primera escena que reúne a Clarice Starling, la aspirante a detective del FBI, con el Dr. Lecter no estuvo libre de ciertas anécdotas. Como aquella en la que el director Demme le preguntó a Hopkins cómo deseaba que su personaje fuera visto.

“Me gustaría estar parado allí. Puedo olerla venir por el pasillo”, respondió el actor.

“Fue un escenario tan inquietante. Todos los presos diferentes, todos muy oscuros y de mal humor, y de repente llegamos a Lecter: es muy brillante y una especie de iluminación fluorescente y bidimensional”, acotó la actriz de 58 años.

Por su lado, Hopkins aseguró que se encontraba “naturalmente nervioso” al ser un galés dando vida a “un asesino en serie estadounidense”.

“Y recuerdo a Jonathan, cuando la cámara me grabó, dijo: ‘Oh, Dios mío. Eso es. Hopkins. ¡Eres muy extraño!’ Y yo dije: ‘Bueno, gracias’. Y querían que la chica de la iluminación entrara en mi celda, y yo le dije: ‘¿Qué estás haciendo en mi celda?’ Y [Jonathan] dijo: ‘Oh, Dios mío’. Entonces supe que había presionado el botón correcto. Una vez que tenga ese botón, sujételo y siga adelante”, relató sobre cómo encontró al Hannibal indicado.

CLARICE STARLING ANTE EL MUNDO MASCULINO

Para Jodie Foster, la voz con ese “matiz metálico” que Anthony Hopkins le confirió a su personaje resulta memorable. “Chris Newman fue el mezclador de sonido y también lo mejoró. Pudo mencionar eso un poco. Siento que a todos nos inspiró el libro…”, refirió la actriz en alusión a la novela de Thomas Harris que inspiró el filme.

Pero, así como la ganadora de dos premios Oscar recordó los “pequeños detalles” de una cinta sobre la que se siente muy orgullosa, Hopkins hizo lo propio al tener presente cómo Foster encaró el reto actoral de dar vida a la agente Starling con una templanza serena capaz de enfrentar un mundo marcadamente masculino.

“Mi mamá me dijo: ‘¿Por qué quieres interpretar a este personaje que es un poco tranquilo y tímido?’ Ella tenía esta tranquilidad. Era casi una vergüenza que no fuera más grande, que no fuera más fuerte, esta persona tratando de superar el fracaso del cuerpo en el que nació. Comprendí que esa era su fuerza. De alguna manera, ella era como las víctimas: otra chica en otra ciudad. El hecho de que pudiera relacionarse con esas víctimas la convirtió en heroína”, apuntó Foster.

Tras aquella escena en la celda, en la todos se habían “estado mordiendo el uno al otro”, el actor británico trajo a colación que se fueron a almorzar a un “gran almacén”. “No tenía ningún sentido en absoluto. Y por eso es un juego tan divertido. Nos levantamos por la mañana, vamos a un lugar, nos poníamos la ropa de otra persona y hablamos líneas que no tenían nada que ver con nosotros. Y piensas: ‘¿De qué se trata todo esto en la Tierra?’ Y ese es el maravilloso y mágico juego de todo”, ensayó Hopkins.

Y Foster sentenció: “Esa película fue una aventura que cambió la vida de los dos”.

