La cinta protagonizada por Jennifer Lopez y Maluma será estrenada en mayo de 2021. | Fuente: Sony Music

Jennifer Lopez y Maluma no estrenarán la comedia romántica "Marry Me" hasta el 14 de mayo de 2021, tiempo en el que los estudios esperan que el público pueda ver a las dos estrellas latinas en la gran pantalla bajo circunstancias normales.Después de su éxito con "Hustlers", Lopez ('JLo') regresará al cine junto a Maluma con una historia en la que los dos artistas interpretan a una exitosa pareja de cantantes que rompen su relación horas antes de contraer matrimonio delante miles de seguidores y tras haber lanzado una canción sobre el esperado enlace.Lopez da vida a Kat Valdez, la cantante que tras la ruptura se casa de manera repentina con uno de sus seguidores, encarnado por Owen Wilson, a quien no conoce de nada.Ambientada en Nueva York (EE.UU.) y dirigida por Kat Coiro, realizadora de series como "Shameless" o "Modern Family", la comedia también cuenta con una banda sonora interpretada por Lopez y Maluma.La película iba a estrenarse anteriormente, el 12 de febrero de 2021, justo antes del Día de los Enamorados (San Valentín), pero el equipo consideró que durante la quincena de mayo parecía una fecha más segura.

LAS COLABORACIONES ENTRE J.LO Y MALUMA

Durante este verano, Maluma y Lopez habían trabajado juntos en Miami (EE.UU.) para grabar nueva música, incluido el tema principal de la película, también titulado "Marry Me".Los dos artistas ya colaboraron anteriormente en la nueva versión de "No me ames", el dueto que originalmente grabó Lopez con su exesposo Marc Anthony.La 'Diva del Bronx' apareció sorpresivamente durante un concierto de Maluma en Nueva York para cantar juntos la canción en español.Esa actuación sucedió semanas después de que Lopez estrenara "Hustlers", cinta en la que trabajó junto a Lizzo y Cardi B, con la que consiguió la nominación a mejor actriz de reparto en los Globos de Oro. (Con información de EFE).

