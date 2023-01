'Hustlers', la película de Jennifer Lopez, no se proyectará en Malasia por su 'contenido obsceno'. | Fuente: EFE

"Hustlers", la última película de Jennifer Lopez por la que ha conseguido muy buenas críticas, no podrá ser vista en Malasia. Las autoridades del país prohibieron su proyección debido a su "contenido obsceno", confirmó Square Box Pictures, la distribuidora del filme.

"Nos disculpamos profundamente por las inconveniencias causadas a nuestros queridos seguidores, los fans de la película, medios y socios", señala el comunicado de la distribuidora, al hacerse eco de la decisión de la Junta de Censura Cinematográfica de Malasia.

País de mayoría musulmana y tendencia conservadora, Malasia cuenta con estados en los que las autoridades locales imponen castigos corporales regidos por la Sharia o ley islámica y cuentan con una especie de policía de la moral, conocidos como "Jawi".

La actuación de Jennifer Lopez fue aplaudida en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

LA TRAMA

En "Hustlers", Jennifer Lopez y Cardi B lideran un grupo de bailarinas de "striptease" que crean un método para estafar a sus clientes, muchos de ellos grandes inversores de Wall Street.

Lorene Scafaria es la guionista y directora de la cinta, que está basada en una historia real y cuenta con un reparto completamente femenino en el que también figuran Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart y Lizzo.

Por el argumento y los temas que trata, "Hustlers" ha recibido el apodo de "El lobo de Wall Street famenino", en referencia a la película de Martin Scorsese protagonizada por Leonardo DiCaprio.

¿EL OSCAR PARA J.LO?

Hace unos días, Jennifer Lopez confesó que se siente "abrumada" por los elogios que ha recibido su trabajo actoral en la película "Hustlers", y aunque sería "muy bonito" ganar un Oscar señala que no quiere "pensarlo mucho".

En el Festival Internacional de Cine de Toronto obtuvo buenas críticas y se empezó a vocear su nombre como nominada a mejor actriz en el Oscar 2020. "Sería muy bonito, pero no quiero pensarlo mucho", dijo la cantante.

"Me siento que ya gané, eso me hace llorar por todos los años trabajados y porque siempre he dado lo mejor de mí, y que alguien diga que lo estás haciendo bien es maravilloso", agregó Jennifer Lopez cuyo nombre también suena fuerte como la encargada del espectáculo del entretiempo del Superbowl. (EFE)

