Mads Mikkelsen se une al reparto de 'Indiana Jones 5'. | Fuente: EFE

El actor danés Mads Mikkelsen, uno de los grandes triunfadores del cine en los últimos meses gracias a "Another Round" (2020), compartirá escenas con Harrison Ford y Phoebe Waller-Bridge en la quinta entrega de "Indiana Jones", informó este jueves el portal Deadline.

Esta nueva película, todavía sin título, será la primera de esta saga de aventuras que no cuente con Steven Spielberg como director. En su lugar se sentará James Mangold, uno de los realizadores más fiables y versátiles de Hollywood en la actualidad gracias a cintas como "Identity" (2003), "Walk the Line" (2005), "Logan" (2017) y "Ford v Ferrari" (2019).

Mads Mikkelsen enamoró recientemente a la crítica con "Another Round", la más reciente película del director danés Thomas Vinterberg y en la que interpretó a un maestro hastiado que, junto a tres amigos más, afronta un curioso y arriesgado experimento: tener un nivel de alcohol en sangre de 0,5 durante todos los días y a todas horas.

"Another Round" recibió el aplauso del Festival de Cine de San Sebastián, donde sus cuatro protagonistas se llevaron la Concha de Oro al mejor actor. Además, esta película logró dos nominaciones a los Óscar: mejor dirección (Vinterberg) y mejor película internacional (por Dinamarca).

A sus 55 años, Mads Mikkelsen ha alternado en su carrera papeles en cintas para la comunidad cinéfila (como "Jagten" en 2012, también de Vinterberg) con personajes en producciones para el gran público como la serie "Hannibal" (2013-2015) y la película de James Bond "Casino Royale" (2006).

Otros fichajes para “Indiana Jones 5”

Su incorporación a la próxima cinta llega menos de una semana después de que se anunciara que Phoebe Waller-Bridge, la creadora y protagonista de la serie "Fleabag", acompañará también a Harrison Ford en las nuevas aventuras del arqueólogo más famoso del cine. Asimismo, John Williams regresará como compositor de la banda sonora.

"Indiana Jones 5", cuyo estreno tras muchos retrasos está previsto para julio de 2022, dará continuación a "Raiders of the Lost Ark" (1981), "Indiana Jones and the Temple of Doom" (1984), "Indiana Jones and the Last Crusade" (1989) e "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull" (2008). (EFE)

