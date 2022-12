Harrison Ford revela detalles de 'Indiana Jones 5'. | Fuente: Paramount Pictures

La quinta entrega de "Indiana Jones" llegará a los cines en julio de 2021. Harrison Ford, quien dará vida una vez más al explorador y profesor de arqueología de las míticas películas dirigidas por Steven Spielberg, ha revelado que la nueva cinta ahondará en el pasado del personaje, dejando "parte de su historia resuelta".

"No voy a compartir esta historia con vosotros porque no me parece una buena idea", sentenció el veterano actor durante una entrevista con IGN. "Pero veremos un nuevo desarrollo en su vida, sus relaciones... veremos parte de su historia resuelta", declaró, dando a entender que el filme volverá la vista atrás para explicar ciertas partes inexploradas del pasado de Indy.

Además, Harrison Ford afirmó que el libreto de la película, escrito por Jonathan Kasdan ("Solo: Una historia de Star Wars"), "es un guión muy bueno" del que tiene "muchas ganas". Kasdan es hijo Lawrence Kasdan, guionista de "El impiero contraataca", "El retorno del Jedi" y "El despertar de la fuerza", que también escribió el guión de la primera película de la saga de "Indiana Jones", "En busca del arca perdida", en 1981.

Harrison Ford no ha mencionado ningún otro detalle acerca del argumento de la cinta, que de momento continua siendo un misterio. Sin embargo, las referencias del actor a las "relaciones" del personaje, podrían anticipar la vuelta de Karen Allen interpretando a Marion, la compañera de aventuras del explorador en En busca del arca perdida que reapareció en la cuarta entrega de la saga, Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, estrenada en 2008.

Por otro lado, la vuelta de Mutt (Shia LaBeouf), hijo de Indiana Jones y Marion en la última película de la franquicia, no es ni mucho menos segura. Después de que esta cinta se convirtiera en la peor valorada de la saga, este personaje fue omitido en un primer guión de "Indiana Jones 5" escrito por David Koepp, por lo que es más que probable que tampoco aparezca en el libreto final de Kasdan.

El rodaje de "Indiana Jones 5" comenzará en abril de este año, mientras que su estreno continúa previsto para julio de 2021. Las entregas anteriores de la saga -"En busca del arca perdida", "Indiana Jones y el templo maldito", "Indiana Jones y la última cruzada" e "Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal"- han recaudado casi 2 mil millones de dólares en todo el mundo.

Te sugerimos leer