'Marriage Story' (o 'Historia de un matrimonio') está alimentada por las experiencias de su director Noah Baumbach y su divorcio con la actriz Jennifer Jason Leigh. | Fuente: IMDB

De su estreno auspicioso en Netflix a la consecución de 6 nominaciones en los Globos de Oro 2020, no cabe duda de que "Marriage Story" (o "Historia de un matrimonio") es también la historia de una película exitosa que ya se perfila como posible candidata a los Oscar 2020.

La victoria cosechada no resultó una sorpresa para la crítica de Hollywood. A pesar de haber contado con menos promoción que sus contrincantes —como "The Irishman” y "Once Upon a Time in Hollywood"—, los comentarios positivos surgidos tras las primeras proyecciones del filme ya anunciaban su rotunda calidad.

Sin embargo, tras el ascenso comercial y la aprobación de la crítica, la nueva cinta de Noah Baumbach generó más de una curiosidad, entre ellas: ¿está “Historia de un matrimonio” basada en una historia real?

ESE DIVORCIO EXISTE

"Historia de un matrimonio" se trata de la crónica de un turbulento divorcio, repartido entre Nueva York y Los Ángeles. En los roles protagónicos destaca la solvencia del actor Adam Driver y la actriz Scarlett Johansson como la pareja cuya separación inminente es el eje que mueve la trama.

Aunque el director y guionista Noah Baumbach señaló en más de una ocasión de que “Historia de un matrimonio” está alimentada por sus propias experiencias personales, también destacó en una entrevista a The Independent: “La película no trata sobre mi matrimonio de ninguna las maneras”.

Sin embargo, ya que cada película filmada por Baumbach tiene un considerable componente biográfico —sucede en “Una historia de Brooklyn”, que remite al divorcio de sus padres— más de un espectador levantó la ceja y se preguntó si la nueva cinta no estaría basada en la separación del director con Jennifer Jason Leigh, su exesposa y actriz.

Tanto Adam Driver como Scarlett Johansson han atravesado por la experiencia del divorcio. | Fuente: Netflix

VIDA Y FICCIÓN

Las similitudes saltan a la vista: tanto Charlie (Adam Driver) como Baumbach comparten la profesión y tienen un hijo. Y tanto Nicole (Scarlett Johansson) como Jason Leigh proceden de California y se abren paso en Hollywood con una película pícara.

Entre otras semejanzas con los personajes de la cinta, el director de “The Meyerowitz Stories” y su esposa se conocieron en Broadway. Y, por si no fuera poco, el mismo Baumbach reconoció en una entrevista a The New York Times que él y su exesposa eran “una pareja de neoyorquinos, pero con un terreno en Los Ángeles”.

Más adelante, tras su divorcio ocurrido en el 2010, Jason Leigh pidió la custodia de su único hijo con el director, tal como ocurre en “Historia de un matrimonio”. Y, para mayor remate, se mudó a Los Ángeles, adonde Baumbach, cual Charlie de su película, debió verse obligado a ir cada tanto para ver a su hijo.

Jason Leigh y Baumbach estuvieron casados durante 5 años. Tras su separación, la actriz se mudó a Los Ángeles y pidió la custodia de su hijo. | Fuente: AFP

NOMINACIONES A LOS GLOBOS DE ORO 2020

"Marriage Story" (o "Historia de un matrimonio") se alzó con el mayor número de nominaciones en los Globos de Oro 2020, que abren la temporada de premios en Hollywood, al ser seleccionada en seis categorías, incluyendo Mejor Filme Dramático.

Asimismo, obtuvo candidaturas para sus estrellas Scarlett Johansson y Adam Driver. Del mismo modo para su guion, aunque su director, Noah Baumbach, no contó con la misma suerte.

"Historia de un matrimonio" ha sido comparado con filmes legendarios sobre divorcios, como el emblemático "Kramer contro Kramer" de hace 40 años.

"Cuando el director me llamó para proponerme la película empecé a hablar y hablar para contarle lo que me estaba pasando", contó previamente Scarlett Johansson, quien se acababa de divorciar de su segundo marido, el francés Romain Dauriac. "Pensé, es el destino. Este filme tiene mucho de todos nosotros", confesó.

