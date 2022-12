Dune, de Denis Villeneuve, tiene como fecha de estreno el 1 de octubre de 2021. | Fuente: Denis Villeneuve

Hace una semana, AT&T (el conglomerado al que pertenece Warner Bros.) tomó la polémica decisión de enviar sus grandes estrenos de 2021 no solo a los cines, sino también a la par en la plataforma de streaming HBO Max. Esta medida no ha gustado para nada a Denis Villeneuve, director de la esperada cinta Dune.

A través de un extenso artículo que hizo público en Variety, Denis Villeneuve habló fuerte y criticó duramente la decisión de que Dune, al igual que otras películas de propiedad de Warner Bros., se vea también en la plataforma HBO Max. Defendió la experiencia de ver las cintas en una sala de cine.

"Con esta decisión, AT&T ha secuestrado uno de los estudios más importantes de la historia del cine. Aquí no hay nada de amor por el cine ni al público en general. Todo tiene que ver con la supervivencia de un gigante, uno que actualmente tiene una astronómica deuda de más de 150,000 millones de dólares", sostuvo Villeneuve.

Denis Villeneuve, con todo contra HBO Max

Denis Villeneuve también ha dirigido cintas como Maelström y Polytechnique. | Fuente: Warner Bros.

Asimismo, el también director de otras grandes cintas como Sicario, Blade Runner 2049 y La Llegada (Arrival) comentó que todo esto va en contra de todos los miembros que tienen que ver con la realización de un filme. "Ya no están en la misma sintonía de colaboración y confianza mutua de trabajo en equipo", añadió el canadiense.

Además, Denis Villeneuve indicó que el servicio de streaming es positivo, pero que no le hace nada bien a los grandes proyectos cinematográficos. "Se puede producir un gran contenido, pero no es bueno para películas de gran alcance como Dune. La decisión de Warner Bros. significa que mi película no tendrá la chance de desenvolverse en materia financiera. Va a ganar la piratería y eso podría acabar con mi franquicia", acotó el cineasta.

"Dune es, de lejos, la mejor película que he hecho en mi vida. Mi equipo y yo hemos trabajado tres años para que sea una experiencia única en la pantalla grande. Todo su diseño es para que se vea en cines (...) Creo firmemente que el futuro del cine está en la gran pantalla, sin importar lo que diga cualquier hincha de Wall Street. AT&T debe actuar con responsabilidad y respeto para salvaguardar este medio cultural vital", finalizó.

Te sugerimos leer