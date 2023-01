Harvey Weinstein | Fuente: AFP

Harvey Weinstein era uno de los productores de Hollywood más poderosos del mundo cinematográfico, pero ahora podría pasar el resto de su vida en prisión si es que el juez James Burke determina que es culpable de los cargos de agresión sexual que enfrenta.

El proceso contra Harvey Weinstein iniciará con la elección de los miembros del jurado el próximo lunes 6 de enero, en una corte de Manhattan. De acuerdo a la Fiscalía, el caso podría durar seis semanas.

El productor enfrenta a un total de cinco cargos: dos de agresión sexual predatoria, un tercero de "acto sexual criminal en primer grado", otro de violación en primer grado y una quinta de violación en tercer grado.

El 5 de octubre de 2017, The New York Times publicó los testimonios de denuncia de varias mujeres, entre ellas la actriz Ashley Judd, quien aseguró que 20 años atrás Harvey Weinstein la convocó para lo que pensó sería un desayuno de trabajo y, en su lugar, la llamó a su habitación y le preguntó si le podía dar un masaje o mirar cómo se duchaba. Cinco días después, la revista The New Yorker difundió un reportaje donde se daba voz a más mujeres que acusaban a Weinstein de acoso sexual.

El caso de la actriz Annabella Sciorra es quizás el más importante. La artista se hizo famosa por su participación en “The Sopranos” y ha acusado a Weinstein de haberla violado entre 1993 o 1994, en su departamento de Nueva York.

Otra testigo de la Fiscalía es Mimi Haleyi, ayudante de producción de la compañía Weinstein, quien acusa al cineasta de forzarla a hacerle sexo oral en marzo de 2006, tras un largo periodo de acoso.

Una larga lista de supuestas víctimas ha salido a la luz para denunciar supuestos abusos y acoso por parte de Harvey Weinstein. Entre ellas está el caso de la ejecutiva de marketing Lucia Evans; las actrices Ashley Judd -una de las primeras en romper el silencio-, Natassia Malthe, Lysette Anthony, Lupita Nyong'o, Gwyneth Paltrow y hasta Angelina Jolie, quien dijo haber tenido "una mala experiencia” con Weinstein.

En su última comparecencia ante el juez, se pudo ver a Weinstein ayudado de un andador para poder desplazarse debido a un problema de espalda del que fue operado recientemente, lo que en un principio no debe retrasar el juicio.

Harvey Weinstein declaró para el The New York Post que reivindicó su trayectoria profesional en apoyo de las mujeres. Además, aseguró que merece "una palmadita en la espalda cuando se trata de mujeres" porque considera haber ayudado a muchas de ellas con sus producciones.

La comparecencia de Weinstein ante la Justicia simboliza el éxito del movimiento #MeToo y la ruptura del silencio y el miedo para denunciar a los famosos y poderosos que se han aprovechado de su posición para explotar, humillar y abusar de sus empleadas.

