Halle Berry se unirá a Josh Gad al frente del reparto de 'Moonfall' | Fuente: EFE

Halle Berry se unirá a Josh Gad al frente del reparto de "Moonfall", una nueva cinta apocalíptica de todo un experto de este subgénero como Roland Emmerich y que narrará una inminente catástrofe después de que la Luna se salga de su órbita y se dirija hacia la Tierra.La revista The Hollywood Reporter aseguró que Halle Berry, ganadora del Óscar a la mejor actriz por "Monster's Ball" (2001), se incorporará a este proyecto al que la semana pasada ya se había unido Josh Gad.El papel de Gad será el de un científico brillante pero caótico que identifica antes que nadie la nueva dirección de la Luna y trata de cambiar su curso para salvar a la humanidad, mientras que el rol de Berry es el de una antigua astronauta que parece conocer la clave para evitar la catástrofe.

Aunque está considerada como una gran estrella en Hollywood, Berry no ha participado en muchos proyectos de cine en los últimos años.No obstante, la actriz estrenó el año pasado "John Wick: Chapter 3 - Parabellum", tercera entrega de la exitosa saga de acción que protagoniza Keanu Reeves; y en 2017 apareció en tres cintas: "Kingsman: The Golden Circle", "Kings" y "Kidnap".En el horizonte inmediato tiene previsto estrenar, cuando la crisis del coronavirus permita la apertura de los cines, la cinta "Bruised", que supondrá su debut como directora.Por otro lado, el cineasta alemán Roland Emmerich conoce como nadie los secretos de llevar el fin del mundo a la gran pantalla ya que su filmografía incluye títulos apocalípticos como "Independence Day" (1996), "Godzilla" (1998), "The Day After Tomorrow" (2004) o "2012" (2009).El año pasado, el cineasta estrenó "Midway", una cinta bélica sobre la batalla de Pearl Harbor en la II Guerra Mundial que tuvo un tibio recibimiento en los cines a pesar de contar con un reparto coral compuesto por Nick Jonas, Darren Criss, Luke Evans y Dennis Quaid.

Con información de Efe

