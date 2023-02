Guillermo del Toro lanza su nueva cinta 'Nightmare Alley', que cuenta con un reparto de lujo encabezado por Bradley Cooper. | Fuente: AFP

Guillermo del Toro estrenará en los cines la película "Nightmare Alley", con Bradley Cooper como protagonista, el próximo 3 de diciembre, informó este jueves el portal Deadline.Del Toro escribió junto a Kim Morgan el guion de este nuevo filme en el que también será productor y que supondrá el primer trabajo del cineasta mexicano tras "The Shape of Water" (2017), que se llevó cuatro Oscar: mejor película, mejor director, mejor diseño de producción y mejor banda sonora.Bradley Cooper, que sustituyó a Leonardo DiCaprio en este proyecto, estará acompañado en un reparto mayúsculo por Cate Blanchett, Willem Dafoe, Rooney Mara, Toni Collette, Richard Jenkins y Ron Perlman, entre muchos otros."Nightmare Alley" es el título de una novela de William Lindsay Gresham que fue adaptada al cine en 1947 con una película homónima que protagonizó Tyrone Power bajo la dirección de Edmund Goulding.En el libro se narraba el ascenso y caída, entre conspiraciones románticas y traiciones de todo tipo, de un poderoso mentalista que trabajaba en un circo.

LA CARRERA DE DEL TORO

El pasado agosto, Toni Collette dio a EFE algunas pinceladas de cómo es esta película cuyo rodaje tuvo que suspenderse por la crisis del coronavirus."Guillermo es un verdadero artista y estoy muy emocionada de trabajar con él", aseguró Collette."El guion es increíble y visualmente va a ser... bueno, todas sus películas lo son, sobrecargada y hermosa. Hay actores increíbles y va a ser un mundo realmente interesante", prometió.Del Toro exploró el cine más espectacular con "Pacific Rim" (2013) y "Blade II" (2002), y construyó una querida saga filmográfica por los amantes del cómic con las películas "Hellboy" (2004) y "Hellboy II: The Golden Army" (2008).El mexicano tampoco renunció a proyectos más personales, desde sus inicios con "Cronos" (1993) y "El espinazo del diablo" (2001) hasta coronarse con "El laberinto del fauno" (2006), que antes de "The Shape of Water" era su obra más aplaudida y que se llevó tres Oscar: mejor fotografía, mejor maquillaje y mejor dirección de arte (galardón ahora conocido como mejor diseño de producción).Junto a sus compatriotas Alejandro González-Iñárritu y Alfonso Cuarón, con los que forma el grupo conocido coloquialmente como "Los tres amigos", Del Toro ha sido uno de los responsables del enorme éxito de los directores mexicanos en Hollywood. (Con información de EFE).

Te sugerimos leer