Jeremy Irons participará en la película 'Gucci'. | Fuente: Twitter

Jeremy Irons se unirá a Lady Gaga en "Gucci", película que está preparando Ridley Scott sobre el asesinato del famoso diseñador y en cuyo estelar elenco ya figuran Al Pacino, Adam Driver y Jared Leto.

Irons encarnará a Rodolfo Gucci, padre del modisto Maurizio Gucci, quien será interpretado por Driver, mientras que Gaga hará de su exmujer, Patrizia Reggiani, acusada de planear su asesinato y conocida como la "viuda negra" tras su condena a casi 20 años de prisión.

El estreno de la cinta está previsto para noviembre de 2021 aunque con los retrasos que la pandemia del nuevo coronavirus ha provocado en la industria del cine podría aplazarse hasta 2022, informó la prensa especializada.

"Gucci" será la primera película para Lady Gaga después de su triunfal debut como protagonista en la gran pantalla con "A Star is Born" (2018).

La intérprete se llevó el Oscar a la mejor canción original por "Shallow" y fue nominada a la estatuilla a la mejor actriz, que finalmente fue a parar a Olivia Colman por "The Favourite" (2018).

La cantante y actriz dará vida en este nuevo proyecto a Patrizia Reggiani, que fue condenada por ordenar el asesinato de su exmarido Maurizio Gucci, quien fue tiroteado por un sicario el 27 de marzo de 1995 frente al portal de su empresa en Milán (Italia).

Reggiani, que siempre defendió su inocencia, fue condenada en 1997 a 26 años de cárcel, pero un tribunal de Milán decretó su libertad en 2017. Maurizio Gucci era nieto de Guccio Gucci, fundador de Gucci, y dirigió la marca de 1983 a 1993.

Su asesinato causó conmoción en la sociedad italiana y el juicio posterior recibió una gran cobertura por parte de los medios de comunicación.

La película sobre los Gucci contará con un guion de Roberto Bentivegna y se basará en el libro "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed" de Sara Gay Forden. (Con información de EFE)

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“La Odisea” es un poema épico griego atribuido a Homero, un personaje que pertenece más al mito que a la historia. Pese a ello su figura ha sobrevivido 4 mil años como el autor de La Ilíada y La Odisea, los dos poemas épicos que inician la literatura universal.