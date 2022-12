Adam Wingard explica por qué 'Godzilla vs. Kong' y 'Batman vs. Superman' son tan diferentes. | Fuente: Warner Bros.

“Godzilla vs. Kong” nos propone la batalla final de un simio gigante y una lagartija del mismo tamaño, un detalle que la sitúa muy lejana de los protagonistas en carne y hueso de “Batman vs. Superman”. No obstante, ambas películas guardan un detalle similar: será una magnífica pelea orquestada para ver en dos horas o más en el cine.

En el 2016, no hubo un fanático que se resistiera a ver la lucha definitiva entre el Hombre de acero y el Murciélago de Gotham, pero la cinta de Zack Snyder falló por múltiples razones que son discutidas hasta la actualidad. La lentitud del argumento, los diálogos y la escena de Martha se posicionan entre las más debatidas, pero… ¿Cuál fue el mayor error?

“Esta es solo mi opinión, pero mi problema con esa película es que realmente es un nuevo Batman. Ben Affleck es Batman, y hasta entonces Christian Bale era el Batman definitivo, así que parecía que, bien, ahora que estamos haciendo la película, también estamos reiniciando a Batman”, confesó Adam Wingard, director de “Godzilla vs. Kong”, al portal Collider.

No imitó esa fórmula para “Godzilla vs. Kong”

En ese sentido, Wingard asegura que el personaje de Ben Affleck se siente un poco ajeno y es extraño que se introducido recién en una película que debió tener una antesala para ambos superhéroes. Lo describe como un “universo diferente” y no intentó imitar esa fórmula cinematográfica para la próxima cinta de los monstruos de Warner Bros.

“Entonces, esto se siente como un universo diferente, y lo es, y este es un Batman diferente. Así que no tiene ese tipo de cosas, esta es la mejor combinación de estos personajes. Hay algo raro en eso, así que al entrar en (‘Godzilla vs. Kong’), no quería ese sentimiento”, agregó para concluir dicha comparación.

En plena pandemia de COVID-19, la película “Godzilla vs. Kong” estrenará el 17 de marzo de forma simultánea desde HBO Max y en salas de cine en Estados Unidos. No está claro cómo se organizará su lanzamiento a nivel mundial, pero se confirmó que el servicio streaming llegará eventualmente a Latinoamérica.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“Aura” es una novela corta de género fantástico. La historia sucede en una casona vetusta habitada por la bella protagonista que vive encerrada en la misma ¿por qué? Partiendo del realismo y evolucionando a lo fantástico, encontraremos la respuesta a la interrogante.

Te sugerimos leer