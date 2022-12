Globos de Oro 2021: Todo lo que debes saber sobre la ceremonia de los premios del cine y la TV. | Fuente: AFP

Los Globos de Oro presentarán su 78° edición este domingo 28 de febrero, en una gala que se llevará a cabo de manera virtual. Así es como se dará inicio a la temporada de premios para el cine y la televisión previo a la carrera de las películas por los Oscar 2021.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), que organiza cada año estos reconocimientos que tradicionalmente dan inicio a la temporada de premios, reveló que por cuarta vez consecutiva, Tina Fey y Amy Poehler regresan como presentadoras.

Las condiciones de seguridad que marca la pandemia estarán muy presentes en los Globos de Oro 2021, la ceremonia que premiará las mejores películas y series del año, y de la que no han trascendido demasiados detalles.

LOS PRESENTADORES

Amy Poehler y Tina Fey, las reconocidas artistas que son rostro de Saturday Night Live, regresan como presentadoras de los Globos de Oro 2021 por cuarta ocasión. Sin embargo, no está seguro si habrá cambios por la pandemia.

Como se recueda, las emisiones pasadas, se veía a los nominados cenando en mesas compartidas, así que este formato será alterado por los protocolos sanitarios.

A pesar de ello, el show de Amy Poehler y Tina Fey tiene risas aseguradas ya que ambas son expertas en ello y esperemos que queden para el recuerdo.

A ellas se le une Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Awkwafina, Cynthia Erivo, Kristen Wiig y Annie Mumolo quienes también componen la primera lista de presentadores para la 78 edición de los Globos de Oro, que se retrasó dos meses debido a la pandemia y que se celebrará el 28 de febrero con una gala en gran medida virtual.

HORARIO PARA VER LOS GLOBOS DE ORO 2021

¿A qué hora iniciará todo?

7 p.m. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua

8 p.m. Colombia, Cuba, Ecuador, Panamá, Perú

9 p.m. Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela

10 p.m. Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay

LOS NOMINADOS

Dos películas de Netflix, "Mank" (seis candidaturas) y "The Trial of the Chicago 7" (cinco menciones), lideran las nominaciones en cine para los Globos de Oro. Por detrás se sitúan, con cuatro candidaturas por cabeza, "Promising Young Woman", "The Father" y "Nomadland", que es la gran favorita para esta extraña temporada de premios en Hollywood. Netflix también dominó los apartados de televisión, donde "The Crown" (seis candidaturas) "Schitt's Creek" (cinco nominaciones) y "Ozark" (cuatro menciones) figuran como las series con más opciones de estatuilla.

PREMIOS ESPECIALES

Los actores Jane Fonda y Norman Lear recibirán los galardones Cecil B. deMille y Carol Burnett, respectivamente, ambos premios honoríficos de los Globos de Oro 2021.

¿CÓMO SE ELIGEN A LOS GANADORES DE LOS GLOBOS DE ORO?

Todo empieza en la boleta con una lista de títulos que los estudios envían a los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) —conformada por periodistas que cubren Hollywood para medios de comunicación en 55 países—, quienes deben seleccionar cinco nominados por cada categoría, calificándolos del 1 al 5.

Las producciones, dicho sea de paso, deben haberse estrenado en Estados Unidos durante el año calendario. Una vez elegias, la compañía Ernst & Young se encarga del conteo de boletas, de modo que los miembros de la HFPA no sepan las producciones nominadas hasta que se realiza el anuncio oficial.

El proceso de votación

Durante todo el año, quienes conforman la HFPA son invitados a diversas proyecciones, que a veces se realizan solo para los miembros de la asociación, y otras se desarrollan con más periodistas o en un festival de cine.

El jurado también recibe docenas de proyectores en DVD de películas seleccionadas. La votación es privada y, asimismo, Ernst & Young se responsabiliza del conteo final. El número de votantes varía, aunque las últimas décadas la membresía se ha mantenido bastante constante y son pocos los miembros nuevos que se aceptan cada año.

Así, a diferencia de los Oscar, que cuenta con alrededor de 8 700 miembros votantes, en los Globos de Oro el número fluctúa entre los 80 y 90, que no están ligados a la realización de películas, sino escriben para medios de África, Asia, Australia, Europa, Latinoamérica y Oriente Medio.

