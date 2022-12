En su discurso de bienvenida a los Golden Globes 2021, las presentadoras Tina Fey y Amy Poehler no se vieron lejanas a la polémica que se causó por la falta de diversidad e inclusión por parte de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, encargada de brindar este premio. | Fuente: Composición

En su discurso de bienvenida a los Golden Globes 2021, las presentadoras Tina Fey y Amy Poehler no se vieron lejanas a la polémica que se causó por la falta de diversidad e inclusión por parte de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, encargada de brindar este premio.

"Sabemos que las premiaciones son estúpidas, lo sabemos, fueron inventadas para vender más alfombras y la inclusión es importante y no hay miembros afrodescendientes en la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, quizás no les llegó la nota porque su oficina está detrás de un Mc Donald’s en Francia, pero lo pueden cambiar. Vamos a cambiarlo", dijo Fey.

Como se conoce, la polémica comenzó desde que se conoció que la Asociación no tiene miembros votantes afrodescendientes en el grupo. Este 2021, no hay ninguna película dirigida por afrodescendientes en las nominaciones a Mejor Película, pese a ser aclamadas por las críticas: "One Night in Miami", "Judas and the Black Messiah", "Da 5 Bloods", entre otras.

Para defenderse, HFPA dijo que haría "un plan de acción" para cambiar este hecho. "Entendemos que tenemos que traer miembros negros, así como miembros de otros orígenes subrepresentados".

UNA CEREMONIA DISTINTA

Los Globos de Oro 2021 ofrecerán su nueva edición en plena pandemia tras un año complicado para la industria del entretenimiento por el cierre de los cines y la paralización de los rodajes. Por esa razón, diversas películas han tomado el ejemplo de las series para trasladarse al streaming.

La 78 edición de la premiación, que se retrasó dos meses debido a la pandemia, con dos maestras de ceremonia desde dos lugares diferentes: Amy Poehler desde Los Ángeles y Tina Fey desde Nueva York.

A falta de estrellas, lo que sí tendrán es una ración extra de polémica, ya que un reportaje de Los Angeles Times publicado la pasada semana recuperó las acusaciones que durante años se han lanzado contra la HFPA por sus muy dudosas prácticas y por posible tráfico de influencias a la hora de elegir a sus ganadores.

Además, decenas de nombres han firmado una carta en la que piden a la HFPA que incremente la diversidad en sus pequeñas filas, un grupo de 87 periodistas que no admite a más miembros y entre los que no hay ninguna persona negra.

(Con información de EFE)

